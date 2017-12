Bugetul județului, pe masa consilierilor

Consilierii județeni se vor întâlni, astăzi, în prima ședință ordinară din acest an. Din cauza măsurilor restrictive impuse președintelui Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, buna funcționare a Consiliului a fost îngreunată. Asta pentru că până acum trebuia aprobat bugetul județului pe anul 2015, document pentru care, de asemenea, este nevoie de semnătura președintelui, în calitate de unic ordonator de credite. Pentru că, din fericire, lui Constantinescu i s-a permis să se întoarcă la muncă, astăzi, aleșii județeni vor putea rezolva și această problemă, urmând să aprobe bugetele instituţiilor din subordinea CJC şi bugetul Consiliului pentru anul 2015. În şedinţa de azi va fi aprobat şi programul cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru acest an. Per total, bugetul județului, incluzând cel al CJC și instituțiilor din subordine, se ridică la 774.129.058 de lei.