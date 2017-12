Bugetul la Agricultură, mai mare decât în 2012

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a afirmat, ieri, că bugetul pe care agricultura îl va primi acest an este \"mai mare decât cel cu care s-a început în anul 2012, dar mai mic decât execuţia pe anul 2012\". Ministrul spune că nu îl mulţumesc sumele alocate, dar înţelege situaţia. \"Mi-aş fi dorit să putem face mai multe, dar înţeleg foarte bine, tocmai de aceea cred că, aşa cum va fi el la final, poate să îmi permită să implementez toate proiectele la care m-am angajat\", a spus Constantin, prezent, ieri, la inaugurarea unei game de produse lactate în judeţul Prahova. Ministrul a spus că unul dintre cele mai importante proiecte ale ministerului pe care îl conduce este atragerea fondurilor europene. \"Numai pe zona de agricultură am atras până acum 4,3 miliarde de euro. Avem în faţă încă doi, trei ani de zile în care trebuie să mai atragem încă patru miliarde de euro, iar din 2014 până în 2020 avem 8,1 miliarde de euro numai pe zona de dezvoltare rurală\", a declarat Constantin. El a adăugat că vor mai exista probleme \"pe zona de cofinanţare\", în condiţiile în care până acum sumele de la bugetul de stat a fost de 15%, iar în ultimele şase luni a fost de doar 5%, în timp ce din 2014 cofinanţarea creşte la 25%. \"Lucrul acesta va pune o presiune foarte mare pe buget. În 2012 am accesat pe zona de dezvoltare rurală peste un miliard de euro. A trebuit să punem de la bugetul de stat 5%. În 2014, dacă ne dorim să accesăm un miliard sau chiar două miliarde de euro, va trebui să punem 25%. Efortul va fi mare şi sper ca bugetul ministerului să poată să suporte un astfel de efort, pentru că există capacitate\", a mai spus Constantin. El a adăugat că un alt obiectiv al instituţiei îl reprezintă extinderea sistemului de irigaţii din fonduri de coeziune şi construirea unor platforme pentru colectarea de legume şi fructe de la producătorii români.