Bugetul Map, suplimentat pentru participare în Afganistan

Ministrul Apărării, Gabriel Oprea, a declarat că au fost alocate fonduri în plus la rectificarea bugetară, pentru a asigura participarea militarilor români în Afganistan. „În afară de lege, care prevede pentru toate ministerele - conform legii, pierderea de 25% din fondul de salarii şi celelalte pierderi unitare, pe toate ministerele - suntem printre singurele ministere care au primit bani. Cred că acesta este mesajul: am luat, nu ni s-a luat. Ni s-a luat, pentru că aceasta este legea. O anumită sumă se disponibilizează în condiţii de criză economică, ca statul român să poată plăti salarii şi pensii. Noi am primit bani pentru ca trupele româneşti să poată merge în Afganistan“, a declarat Gabriel Oprea.