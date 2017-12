Bugetul Medgidiei, aprobat din a treia încercare

08:38:14 / 15 Februarie 2016

Mincinosii

Intr-o emisiune la TV dna Vlădescu si dl Cotarla l-au făcut in tot felul pe dl Primar Marian Iordache. I-au spus mincinos, hot, paguba ptr orașul nostru. Pe scurt limbaj ca de invidioși de rezultatele dlui Primar. In final au declarat amândoi " nu vom vota acest buget plin de minciuni si prezentat devin mincinos". Ne-am saturat de minciunile lui, ne-am trezit, au declarat cei doi. La votarea bugetului cine era cu mana sus PENTRU, cine susținea cu VORBE mieroase bugetul ! Vlădescu si Cotarla ! Rușine ! Nu meritați sa fiți in conducerea orasului. Adio VOT ptr voi. Bravo dom Primar ! Le-ati mai dat o lecție !