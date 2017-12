Bugetul Medgidiei din 2013 va fi prezentat locuitorilor

BUGET Conducerea Primăriei Medgidia îi invită, luni, pe locuitorii municipiului, pentru a le prezenta bugetul pe care se bazează administraţia publică locală în acest an. Întâlnirea este programată la ora 17.00, la Casa de Cultură „IN Roman”. Referitor la proiectul de buget care va fi supus dezbaterii publice, primarul Medgidiei, Marian Iordache, a declarat că, în 2013, bugetul de venituri şi cheltuieli a fost estimat la aproximativ 44 de milioane de lei. În ceea ce priveşte cheltuielile, şeful autorităţii locale a declarat că aproximativ 41 de milioane de lei vor fi destinate funcţionării aparatului administrativ, în care intră, printre altele, plata funcţionarilor publici şi a profesorilor, dar şi cheltuielile privind asigurările sociale. Pe de altă parte, spune primarul, restul de trei milioane de lei din buget a fost repartizat către sectorul de investiţii. „Mai exact, aproape toţi banii din cele trei milioane de lei vor fi dirijaţi pentru cofinanţarea unor proiecte ce se vor derula cu fonduri europene”, a spus Iordache.

MONITORIZARE Primarul Medgidiei a afirmat că unul dintre cele mai importante proiecte care vor fi cofinanţate în acest an are în vedere instalarea unui sistem de monitorizare video a oraşului cu camere de luat vederi. Instalarea unui sistem de supraveghere video cuprinde montarea a 54 camere de luat vederi fixe şi 27 camere mobile în 44 de locaţii publice. În plus, va fi amenajat şi un dispecerat de monitorizare în incinta Poliţiei locale. Edilul a afirmat că monitorizarea video a oraşului vine şi ca urmare a faptului că, în Medgidia, numărul infracţiunilor a crescut alarmant, el adăugând că monitorizarea video se va face în special în zonele vulnerabile din oraş, unde rata infracţionalităţii este mai mare. „Avem ca obiectiv reducerea criminalităţii sociale şi creşterea siguranţei cetăţenilor”, a spus primarul.