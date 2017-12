Bugetul Medgidiei, mărul discordiei între aleșii PNL și PSD

La Medgidia se simte apropierea campaniei electorale. În ședința Consiliului Local de luni, 8 februarie, aleșii locali ar fi trebuit să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al orașului din acest an. Numai că, în loc să ajungă la un consens și să aprobe bugetul, consilierii locali ai PNL și PSD, majoritari în Consiliu, s-au poziționat de o parte și de alta a baricadei. Liberalii - de partea primarului Marian Iordache (PNL), iar social democrații - de cea a viceprimarului Luminița Vlădescu (PSD). A rezultat o luptă surdă între cele două tabere, iar victoria a aparținut social democraților, care au reușit să convingă și alți consilieri locali de la alte partide, pentru a vota împotriva proiectului de buget. În consecință, viziunea financiară din acest an a primarului Marian Iordache mai are de așteptat până să fie acceptată de majoritatea consilierilor locali. Luminița Vlădescu a explicat pentru „Telegraf“ că aleșii PSD au votat „împotrivă“, pentru că în proiect erau cuprinse alocări de sume mai mari decât cele convenite inițial. „Vorbim de continuarea lucrărilor la podul peste Canalul Dunăre - Marea Neagră și la Ambulatoriul Spitalului Municipal, realizate cu fonduri europene și care ar fi trebuit finalizate la 31 decembrie 2015. Pentru terminarea lucrărilor la pod, am convenit în decembrie să alocăm 1,7 milioane de lei, dar în buget era trecut 2,7 milioane de lei, iar pentru Ambulatoriu ne-am trezit cu o sumă alocată de 2,7 milioane de lei, fără să fie o documentație tehnică la bază”, a spus Vlădescu.

VIZIUNE Referitor la proiecţia financiară pentru 2016, primarul Marian Iordache a spus că, potrivit estimărilor, administraţia publică locală va avea un buget cu 15 milioane de lei mai mare decât a avut la dispoziţie anul trecut. Dacă în 2015 Primăria Medgidia a avut în vistierie 59 de milioane de lei, în 2016, conducerea administrației locale are la dispoziție 74 de milioane de lei.