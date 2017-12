Bugetul Medgidiei, „ras, tuns şi frezat”

11:16:52 / 03 Februarie 2014

Mafia

Mafia are tentacule multe. Pazitorul hotilor de combustibil,schimbat din functie de comandant in 2014, a ajuns sef la politia comunitara. Ivan cel care a musamalizat indendiu din primarie,are nevasta sefa peste banii nostri. Tricele specialist in trucat licitatii are pe frate-su comisar sef la politie. Sefa de contabiliate Leila,care se serveste in nume personal din banii comunitari, are sotu tot la politie si tot comisar sef. Colega de la resurse umane ,care a trimis in somaj insotitorii persoanelor cu handicap, este nevasta tot de politist. Hotii din primarie sunt protejati de consortii din politie. Caracatita distrusa in perioada 2004-2008 a RENASCUT. Multumim din inima USL !!!