Bugetul oraşului Cernavodă, la bani mărunţi

10:22:26 / 29 Ianuarie 2014

Minciuni

Tot ce a mintit in campani, acum dupa doi ani cauta sa ne minta ca va reabilita unele blocuri.Acum indeamna Cernavodenii sa se constituie in asociatii de proprietari, el care in mandatul Privighetoarei ne indemna sa nu facem asociatii ca nu e bine.O alta minciuna este aceea ca el nu a fost de acord sa vina RAJA in acaernavoda.Cereti Procesul verbal al Sedintei de Consiliu si veti vedea cum a votat acest hraparet.