Bugetul pe 2010, în Parlament, în ianuarie

Premierul desemnat Emil Boc a anunţat, ieri, că proiectul de buget pentru anul viitor va fi aprobat de Parlament la începutul lunii ianuarie, în sesiune extraordinară. El a apreciat că 2010 va fi un an dificil, dar mai bun decât 2009, deoarece va fi înregistrată o creştere economică. “Ne vom respecta în acelaşi timp angajamentele internaţionale cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială, aşa cum am făcut şi în 2009, indiferent de faptul că au fost campanii electorale sau alegeri europarlamentare ori prezidenţiale”, a afirmat Boc. La rîndul său, preşedintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că România ar putea primi, în 17 februarie, simultan, tranşele a treia şi a patra din împrumutul de la Fondul Montetar Internaţional, de 2,3 miliarde de euro, cu condiţia să îşi îndeplinească obligaţiile de buget. (A.M.)