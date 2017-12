Bugetul pentru 2014 a trecut de Parlament

VOT După numai o zi de dezbateri în plenul reunit al Parlamentului, ieri, 346 deputaţi şi senatori au fost de acord cu viziunea financiară pentru anul următor a Guvernului Ponta. Pe de altă parte, 49 de aleşi, parlamentarii PDL şi PP-DD, au votat împotriva proiectului, iar alţi şapte s-au abţinut. O situaţie aproape similară s-a înregistrat şi în cazul bugetului asigurărilor sociale, care a fost aprobat cu 347 voturi „pentru”. Chiar dacă nu a reuşit să împace pe toată lumea, bugetul de stat pentru 2014 pare să fie unul echilibrat, care respectă promisiunile făcute de USL în campania electorală - majorarea pensiilor şi salariilor. În plus, Executivul a ţinut cont şi de faptul că ţara are nevoie de investiţii, în special în domeniul infrastructurii. În această idee, Guvernul a cuprins în buget fonduri pentru construcţia de autostrăzi, pentru care a întocmit o strategie „realistă şi bazată pe bani disponibili, nu pe poveşti nemuritoare”. Ponta a afirmat că bugetul pentru 2014 a fost adoptat mai rapid pentru că este unul care nu prevede tăieri. În plus, premierul a afirmat că Executivul condus de el plăteşte dandanalele făcute de guvernele portocalii, fiind alocaţi foarte mulţi bani pentru a închide şantierele începute de Guvernul Boc.

REEXAMINARE Odată aprobată, Legea bugetului de stat pentru 2014 va lua drumul Cotrocenilor, unde va sta o perioadă, iar apoi se va reîntoarce la Parlament. Asta pentru că, aşa cum a promis, Traian Băsescu va cere eliminarea din buget a măsurii de majorare a accizei la carburanţi. Pe de altă parte, la fel de probabil este şi faptul că şeful statului va încerca să tragă cât mai mult de timp tocmai pentru a-i pune beţe-n roate Guvernului Ponta. Şi asta pentru că dă bine la public, mai ales înaintea unui an electoral. Probabil, parlamentarii vor fi nevoiţi să reaprobe Legea bugetului de stat în preajma Crăciunului, pentru că Băsescu are la dispoziţie 20 de zile pentru a trimite la reexaminare o lege. De altfel, Ponta le-a spus parlamentarilor, după vot, că se vor întâlni încă o dată în acest an, pentru că „există un om (Băsescu - n.r.) în România care e mai separat decât ceilalţi 20 de milioane şi are dreptul de a opri promulgarea bugetului”.

OPORTUNITATE În altă ordine de idei, şeful Executivului a spus că, dacă preşedintelui îi pasă câtuşi de puţin, poate să retrimită Parlamentului bugetul de stat pentru 2014, dar să promulge Legea bugetului asigurărilor sociale, pentru că sunt două legi separate. „Poate să retrimită bugetul la Parlament pentru a-şi face ambiţia, să nu-l critice Elena Udrea că e prea slab”, a spus Ponta. El a adăugat că, dacă Băsescu aprobă Legea asigurărilor sociale, se pot mări pensiile şi salariile de la 1 ianuarie. „Este varianta raţională pentru preşedinte şi poate că, în al treisprezecelea ceas, va găsi acea brumă de raţiune”, a afirmat Ponta. În altă ordine de idei, premierul a criticat şi înverşunarea cu care preşedintele se opune actualei formule a bugetului pentru 2014. „În toate ţările europene, inclusiv în România, până în acest an, dezbaterea bugetului este atributul puterii şi al opoziţiei în Parlament. Nicăieri în Europa nu există regele, regina, preşedintele să participe, să se uite pe capitole bugetare, să îşi dea cu părerea unde trebuie să tăiem. Ăsta e un lucru care nu se întâmplă decât în dictaturi şi în ţări subdezvoltate”, a susţinut Ponta. Premierul a fost completat de purtătorul său de cuvânt, Mirel Palada, care a explicat de ce, din punctul său de vedere, respinge Băsescu bugetul României pentru 2014: „Băsescu încearcă, de fapt, să mascheze scandalul terenului său”.