Bugetul pentru medicii de familie, majorat în 2019 cu 25%

08:55:13 / 20 Mai 2019

Dna Ministru a Sanatatii

Rugam pe dna Ministru a Sanatatii sa se ocupe si de Legea farmaciilor si de farmacisti. Nu numai medicii apartin de Ministerul Sanatatii. Exista deja o discriminare intre salariile medicilor si ale farmacistilor. Farmacistii invata 5 ani in facultate, aceleasi cursuri ca si medicii, aceiasi profesori si exigente ca si la Medicina; medicii fac 1 singur an in plus de specializare, iar apoi vor profesa doar pe acel culoar ingust, iar farmacistul trebuie sa cunoasca absolut tot despre TOATE substantele active, reactii adverse, toxicologie, incompatibilitati, indicatii, conditii de pastrare, ambalare, asociatii, etc. Medicii sunt platiti pt fiecare reteta data pacientului, farmacistul de ce nu e platit pt fiecare reteta eliberata si explicata pacientului? De cele mai multe ori pacientului nu ii este explicat nimic din tratamentul prescris, spunandu-i "lasa ca-ti explica farmacistul". Farmacistul ii elibereaza reteta, ii scrie clar cum sa administreze tratamentul, se chinuie sa descifreze scrisul de multe ori indescifrabil al medicilor (cu toate ca si ei au terminat si au trecut de cele 4 clase primare, si au ajuns medici !!!????). Ii arata cum sa foloseasca diverse dispozitive medicale, il indruma eventual catre analize sau alte specializari medicale conform simptomelor descrise, acorda primul ajutor in caz de ranire, febra, diaree, etc. Dar e discriminat de lege, de legea care nu e adaptata la calificarea farmacistului. De ce mai spuneti in lege ca este o meserie liberala? Este un fals si o inducere in eroare. Farmaciile apartin patronilor. De cele mai multe ori, persoane fara vreo legatura cu medicina, doar au bani, pt ca au auzit ca pot sa si-i inmulteasca usor, angajand forta de munca f ieftina, si decontand miliarde de la Casa. Farmacistii sunt considerati vanzatori de catre acesti habarnisti pusi pe imbogatit, caz in care va rugam sa modificati legea astfel incat in farmacii sa lucreze persoane fara studii superioare, adica sa poata sa vina si o camerista sa elibereze tratamente si retete, si un sofer (soferii care livreaza medicamente farmaciilor au salarii mai mari ca farmacistii !!!!), si un zugrav sau femeia de serviciu. Nepasarea de atatia ani fata de acest segment medical nu este in ordine. Rugam modificarea legii farmaciilor si tot ce tine de acest domeniu. Noi nu blocam strazile cum fac soferii si celelalte categorii, nu refuzam sa consultam pacientii asa cum fac medicii cand va obliga sa le mariti salariile si punctul, dar putem sa ne dam toti demisia intr-o zi stabilita de comun acord cu totii, si poate atunci vom fi auziti si noi. Rusine !