Bulgar întors din poarta închisorii şi... reîncarcerat

Povestea unui cetăţean bulgar extrădat în România pentru a executa o pedeaspă privativă de libertate pare desprinsă din telenovele. Ivaylov Iliev Chakarov, de 45 ani, a fost încarcerat, în luna ianurie a acestui an, în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, unde trebuia să execute o pedeapsă de un an şi şase luni pentru o înşelăciune comisă în 2001. Avocatul bulgarului, Liviu Cristescu, susţine că Chakarov a executat o parte din pedeaspă şi, în luna mai, i s-a aprobat liberarea condiţionată. În momentul în care bulgarul se pregătea să iasă pe poarta penitenciarului, cu bagajele în mînă, gardienii l-au oprit şi i-au spus că nu mai poate pleca întrucît s-a descoperit că mai are de executat încă ... trei ani de închisoare. Bulgarul s-a întors în celulă, unde a fost informat că Judecătoria Sighişoara l-a judecat, în lipsă, şi condamnat la trei ani de detenţie tot pentru o altă înşelăciune comisă de el în anul 2005. Abia după cîteva zile, Chakarov a reuşit să ia legătura cu avocatul lui şi să îi explice situaţia. Liviu Cristescu a aflat că bulgarul nu a ştiut nimic despre această sentinţă, care i-a fost prezentată ulterior în limba română, fără a i se traduce în limba bulgară pentru a înţelege de ce a ajuns din nou după gratii. Totodată, Chakarov nu a fost informat că are dreptul să declare apel împotriva hotărîrii judecătoreşti. Avocatul lui a mers totuşi la Tribunalul Mureş, instanţa superioară Judecătoriei Sighişoara, unde a înaintat apel peste termenul legal. El a expus în cererea înaintată instanţei mureşene că bulgarul nu a avut cunoştinţă despre drepturile sale în România şi de aceea nu a atacat sentinţa de condamnare. Judecătorii mureşeni au cerut relaţii de la instanţele constănţene, de la cea din Sighişoara şi de la Penitenciarul Poarta Albă pentru a stabili în ce condiţii a ajuns Chakarov să facă închisoare în ţara noastră. „Magistraţii vor analiza dacă a fost respectată legea specialităţii, adică dacă bulgarul a fost de acord să fie extrădat în România pentru a ispăşi pedeapsa de un an şi jumătate sau şi alte sentinţe care ar putea apărea în timpul în care el se află în detenţie. Tribunalul Mureş va decide pe 7 septembrie dacă apelul lui Ivaylov Iliev Chakarov, declarat peste termenul legal, este întemeiat şi poate fi judecat.