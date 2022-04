Bulgaria nu va negocia un nou contract cu Gazprom

Bulgaria nu va înnoi actualul contract de livrări de gaze naturale cu grupul rus Gazprom, în contextul războiului din Ucraina, şi va analiza livrări alternative şi posibilitatea unor achiziţii comune de gaze la nivelul Uniunii Europene pentru a evita problemele de aprovizionare, a declarat sâmbătă vice prim-ministrul Assen Vassilev, informează Bloomberg, preluat de Agerpres.



Ţara vecină îşi asigură aproape toate necesităţile de gaze naturale printr-un contract pe 10 ani cu Gazprom, care expiră la sfârşitul anului 2022. Timp de mai mulţi ani autorităţile de la Sofia au întârziat proiectele menite să diversifice sursele de aprovizionare, inclusiv un interconector cu Grecia şi extinderea singurei facilităţi de depozitare de gaze. Acum guvernul bulgar vrea să accelereze ambele proiecte pe fondul temerilor că războiul din Ucraina ar putea provoca perturbări.

"Având în vedere actuala situaţie, nu pot fi discuţii cu Gazprom. Am purtat discuţii atât cu Grecia cât şi cu Turcia" pentru a utiliza infrastructura existentă pentru livrări de gaze lichefiate şi a majora livrările din Azerbaidjan, cu care Bulgaria are un contract, a spus Assen Vassilev. În plus, vice premierul a spus că Guvernul de la Sofia speră că până la finele verii va exista un mecanism comun de achiziţii de la gaze la nivelul UE, care va permite blocului comunitar să negocieze preţuri mai bune, a spus Vassilev.