SE PIERDE ÎNCREDEREA ÎN INSTITUŢII Nu ştiu cum mai e prin Bulgaria, însă în România parlamentarii dansează pe manele, miniştrii se înfruptă din fondurile europene, demnitarii responsabili cu aderarea la spaţiul Schengen au dat-o în bară, iar numele preşedintelui apare în arestarea unui inculpat interlop cumătru cu fratele lui. Atunci când Olanda, un soi de frate vitreg, prin alianţă europeană, ne-a atras atenţia că avem probleme, că România nu e stat de drept, că o grămadă de lucruri nu sunt în regulă, ne-am supărat şi le-am oprit camioanele cu flori la vamă. E greu când cineva “apropiat” ţi-o spune verde în faţă. Fostul comisar european Meglena Kuneva, acum candidat pentru postul de preşedinte al Bulgariei, a apreciat, ieri, într-un interviu, că “în momentul introducerii Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), se credea că Bulgaria şi România vor rezolva problemele cu lupta împotriva crimei organizate şi corupţiei în trei ani. Acest lucru nu s-a întâmplat şi pare că s-au obişnuit cu ideea că vor fi criticate de Comisia Europeană de două ori pe an, în februarie şi în iulie”. Kuneva a spus că “această abordare nu este una bună, dovadă şi faptul că Bulgaria şi România au fost respinse de la aderarea la Schengen. În acest fel pierdem încrederea. Dar şi mai rău, oamenii îşi pierd încrederea în instituţii. Ei văd că unele persoane nu respectă legea de ani de zile, dar nu păţesc nimic”.

LOBBY PENTRU SCHENGEN Adevărul este că, înainte de aderarea la UE Bulgaria şi România, se priveau una pe cealaltă ca nişte concurente, fiecare bucurându-se la eşecurile celeilalte. Meglena a fost negociator şef al Bulgariei în perioada de dinaintea aderării la UE. Atunci, Sofia şi Bucureştiul primeau cele mai multe critici la capitolul “justiţie”. Ea spune că în acea perioadă făcea comparaţie cu ţara noastră “pentru că eram totuşi la pachet şi ştiam că o eventuală întârziere a României poate să aibă un impact negativ şi pentru noi. Cred că este loc pentru o colaborare mai strânsă. (…) Este important şi să facem împreună un lobby pentru Schengen”. Ea s-a arătat optimistă că, mai devreme sau mai târziu, aderarea la Schengen va avea loc: “Aceasta face parte şi din Tratatul nostru de aderare la UE. Noi însă am pierdut deja încrederea şi asta este cel mai grav”. Meglena spune că deşi guvernanţii spun că s-au îndeplinit criteriile tehnice, dau vina pe latura politică: “Ce înseamnă asta: că am pus toate echipamentele tehnice la frontiere, dar nu am reuşit să convingem Olanda şi Finlanda că nu vom exporta corupţia şi crima organizată”.