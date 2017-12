Bunătăţi sănătoase cu Mr. C şi Elena Lasconi

Produse delicioase, sănătoase, aspectuoase şi mai ales... de post au fost vedetele unui eveniment culinar la care zeci de constănţeni au asistat şi au degustat cu drag şi poftă. Un nou mastershow culinar spectaculos a avut loc sâmbătă după-amiază, la Maritimo Shopping Center, în zona food court. Gazdele şi „preparatorii” evenimentului şi ai bunătăţilor au fost constănţeanul pasionat de gastronomie şi nutriţie Ciprian Lepădatu, alias Mr. C, şi vedeta TV Elena Lasconi, fostă participantă la concursul culinar „Masterchef”. A fost, practic, o nouă demonstraţie de inspiraţie în bucătărie, în care s-a gătit simplu, gustos şi sănătos, o demonstraţie încadrată în seria de evenimente „Mr. C in love with V life”, care promovează consumul de fructe, legume, nuci şi seminţe fără foc şi fără fum.

DESERTURI ASPECTUOASE ŞI GUSTOASE FĂRĂ ZAHĂR Mr. C şi Elena s-au întrecut în prepararea unor specialităţi ce par complicat de gătit, însă realitatea este exact invers. Cei doi au făcut, sub privirile atente şi mirate ale publicului, un milkshake din lapte de caju cu banane şi căpşuni, un compot de căpşuni cu lămâie confiată şi îngheţată de vanilie, dar şi o cremă de ciocolată pe bază de ulei de măsline cu piure de mango cu piper roşu şi baton de scorţişoară, precum şi o supă de căpşuni cu zmeură şi frişcă. „Toate sunt deserturi fără zahăr. Crema de ciocolată înseamnă, practic, trei părţi de ulei, două părţi de apă, praf de roşcove din plin sau cacao, iar apoi se pun aromele... Eu am folosit alune de pădure. Am pus şi puţină miere, chiar dacă nu e obligatoriu. Piureul, iarăşi, se face foarte simplu: mango cu piper roşu la blender şi apoi pui în el batonul de scorţişoară. Am adăugat şi căpşuni, pentru un plus de aspect şi gust”, a declarat Ciprian Lepădatu, alias Mr. C.

PREPARATE DE FIŢE SIMPLU DE REALIZAT Colega sa de... bucătărie, Elena Lasconi, s-a declarat uimită de căldura şi interesul constănţenilor faţă de astfel de activităţi culinare şi sănătoase şi a promis că va reveni la un nou atelier de gătit, cât de curând. Ea a fost felicitată la final şi solicitată pentru poze de mai multe mămici cu prichindei. „De data aceasta, am făcut mâncăruri de fiţe, mai ales supa de căpşuni, şi am demonstrat cât de uşor pot fi preparate astfel de produse. Frişca pentru milkshake şi frişca, în general, sunt singurele preparate care se pregătesc doar la temperaturi reci. În rest, totul e simplu şi natural. O să facem produse şi mai sănătoase, cât şi mai gustoase data viitoare”, a conchis vedeta TV, Elena Lasconi.