Bunică la apă

O septuagenară britanică a fost scăpată în apele îngheţate ale Oceanului Arctic de către paramedicii veniţi s-o ajute, după ce femeia care se afla la bordul unui vas de croazieră în apropiere de Norvegia s-a îmbolnăvit grav. Paramedicii urmau s-o ia pe bătrână de pe vas şi să o ducă la un spital, însă, din greşeală, „au lansat-o” la apă. În timpul sejurului său prin Oceanul Arctic, Janet Richardson, în vârstă de 73 de ani, a suferit o hemoragie internă şi necesita evacuarea urgentă de pe vas şi spitalizarea. Însă, când paramedicii au venit s-o ia la spital, pe data de 29 martie, ei au scăpat targa pe care se afla septuagenara în apele îngheţate ale Oceanului Arctic. Poza incidentului a fost îndelung comentată în mass-media internaţionale. Femeia a fost recuperată în circa nouă minute din apa de sub trei grade Celsius. Bătrâna a fost internată într-un spital din Norvegia, urmând să fie transferată în Marea Britanie. Deocamdată, starea sa este stabilă.