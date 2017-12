Bunicul acuzat de viol, rămâne în arest

Ion Haralambie, de 65 ani, din localitatea constănţeană General Scărişoreanu, acuzat că violat-o pe nepoata concubinei sale timp de şase ani, a atacat cu recurs decizia Tribunalului Constanţa de a-i menţine starea de arest preventiv. Ieri, Curtea de Apel Constanţa a respins solicitarea bărbatului de a-l lăsa în libertate. Procurorii îl acuză pe Ion Haralambie că, în ultimii şase ani, periodic şi prin constrângeri şi ameninţări, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu copila care în prezent are 14 ani. Fără ca nimeni să ştie, bărbatul a început să o abuzeze sexual pe fetiţă încă de când aceasta avea opt ani. Faptele incredibile ale bărbatului au ieşit la iveală în septembrie, după ce a sechestrat-o pe copilă în locuinţa sa. Îngrijorat că fiica sa nu se întoarce acasă, tatăl acesteia a început să o caute prin sat şi a ajuns şi la domiciliul lui Ion Haralambie. Acolo a descoperit totul. După ce fetiţa i-a povestit coşmarul prin care a trecut în ultimii şase ani, tatăl a mers imediat la Poliţie şi a depus plângere împotriva agresorului. Bunica fetei s-a despărţit în 2010 de bărbatul acuzat acum că i-a batjocorit nepoata. „Nu-mi vine să cred ce i-a putut face acestei copile. Am avut o bănuială că ceva necurat se întâmplă, pentru că am observat un comportament mai ciudat din partea lui atunci când nepoţica venea la mine, dar niciodată nu am ştiut sigur”, a declarat fosta concubină, la scurt timp de la arestarea bărbatului. Oamenii legii spun că, pentru a nu fi văzut, Haralambie ar fi obişnuit să o ducă pe fetiţă pe un câmp de la marginea localităţii General Scărişoreanu, acolo unde ar fi întreţinut raporturi sexuale cu ea.