Bunul, răul și politicienii

08:59:41 / 18 Septembrie 2015

demonii

Parlamentul nu este " demonizat " din cauza presedintelui Johannis , ci din cauza existentei in Parlament a demonilor de tip Firea si altor palavragii si puscariabili . Parlamentul a fost si este in continuare un cuib de paraziti preocupati doar de interesele lor . Majoritatea parlamentarilor sunt lipsiti de caracter , de pregatire politica si profesionala , fara cultura si constiinta , care au devenit o pacoste pentru tara si pentru cetateni .Au luat parlamentul in proprietate , asa cum au luat si averea statului . Pana acum , cetatenii i-au hranit ca pe viermii de matase , si n-au produs decat bale groase inveninate , si averi pentru el si complicii lor politici .