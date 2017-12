Bunurile contribuabililor, contabilizate în raport cu veniturile declarate

Experţii firmei de consultanţă Deloitte România consideră că statul român ar trebui să găsească modalităţi de îmbunătăţire a colectării taxelor pe modelul american, în care autorităţile fiscale analizează veniturile contribuabililor şi în raport cu bunurile pe care aceştia le au în posesie. „Nu poţi avea un venit de 500 lei, dar şi casă şi maşină. Cred că statul ar trebui să se uite la lucrurile acestea pentru îmbunătăţirea colectării pe partea impozitului pe venit”, a declarat preşedintele Deloitte România, George Mucibabici. El a arătat că, de exemplu, Statele Unite, care au unele dintre cele mai bune colectări de taxe, se uită şi la bunurile în posesia contribuabilor în raport cu veniturile declarate de aceştia. „În Statele Unite, cetăţeanul îşi calculeată singur impozitele pe care le are de plătit, însă nu îşi permite să declare altceva decît are, deoarece penalităţile pe care trebuie să le suporte în caz contrar sînt foarte mari. În România ei au multe măsuri de aliniere la standardele UE, însă lucrurile nu se fac şi în spiritul european”, a spus Mucibabici. De asemenea, el a arătat că, în sistemul american, contribuabilul primeşte date detaliate despre felul în care au fost folosiţi banii plătiţi de el ca taxe şi impozite. „Acolo ştie exact ce salariu are funcţionarul care te amendează dacă nu îţi respecţi obligaţiile, cîţi bani se duc pe benzină în sistemul public sau cîţi bani se duc pe repararea unei străzi. Acolo eşti legat de comunitatea în care trăieşti. Dacă oamenii nu plătesc, atunci şi comunitatea suferă, în sensul că serviciile publice sînt de o calitate mai slabă”, a explicat reprezentantul Deloitte. Mucibabici a adăugat că în România este nevoie de o eficienţă mai mare în colectarea taxelor. „I-am spus ministrului de Finanţe, Gheorghe Pogea, într-o discuţie, că sînt un criminal. Am o casă în Predeal şi nu mi-am plătit impozitele de patru ani, dar nici nu am primit niciun fel de înştiinţare din partea autorităţilor fiscale în acest timp”, a mai spus Mucibabici. Totodată, expertul în fiscalitatea în cadrul Deloitte, Alexandru Reff, a explicat că legislaţia din România face dificilă aplicarea unei abordări cum este cea americană, prin care statul se uită la bunurile în posesia contribuabililor în raport cu veniturile acestora. „Ar trebui, probabil, să ajungem să schimbăm constituţia, deoarece unul dintre articolele acesteia arată că, în cazul bunurilor în posesia cetăţenilor, prezumţia iniţială este că a fost dobîndit în mod licit. Nu vorbim de confiscarea unor bunuri, vorbim însă de declararea corectă a veniturilor”, a spus Reff.