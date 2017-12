Burleanu îl păstrează pe Daum ca selecționer

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat că germanul Christoph Daum va continua ca selecționer al echipei naționale a României până la finalul mandatului său, care se va încheia odată cu actuala campanie pentru Campionatul Mondial din 2018. „Concluziile Comisiei Tehnice, care ne-au fost comunicate astăzi de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, sunt că avem premisele de a spera la performanțe mult mai bune. Nu s-a pus astăzi problema demiterii selecționerului. Ca să eliminăm orice speculații, va continua până la finalul mandatului, adică până la finele acestor preliminarii. Apoi vom avea un nou raport și vom stabili oportunitatea de a continua acest proiect în această formulă'', a declarat Burlescu marți, după ședința Comitetului Executiv al FRF.

Christoph Daum a prezentat la ședința Comisiei Tehnice a FRF un raport de activitate care vizează atât parcursul sportiv al echipei naționale, cât și celelalte proiecte în care a fost implicat staff-ul tehnic al tricolorilor: noile modalități de scouting, reformarea zonei medicale, formatul de colaborare în premieră cu reprezentativele de tineret și juniori, regândirea metodelor de pregătire și a filozofiei de antrenament. „Nu depinde de mine ce se va întâmpla. Contractul meu se încheie la finalul acestui an. Am avut discuții interesante cu diferite persoane, inclusiv cu cei din Comisia Tehnică. Marcel Pușcaș a spus că avem două variante: să ne oprim aici și să fie adus un nou antrenor la echipa națională a României sau să continuăm. Au fost discuții de acest gen și acum (n.r. - în Comitetul Executiv), dar cred că președintele Burleanu va asculta aceste comisii și comitete, iar apoi va lua o decizie. Dacă mă întrebați pe mine sunt două opțiuni: să oprim colaborarea chiar acum sau să continuăm împreună până în 2020”, a afirmat Daum.

Întrebat dacă s-a gândit vreun moment să demisioneze, Daum a răspuns: „Ca antrenor trebuie să fii mereu optimist, dar sunt și situații când apar îndoielile dacă ai luat decizia corectă, dacă puteai face mai mult. Eu sunt mereu într-un proces de autocritică, pentru că nu am venit aici doar pentru a avea un loc de muncă, ci pentru a ridica nivelul fotbalului românesc și pentru a obține cele mai bune rezultate. Dar meciul cu Chile, deși doar un amical, mă face optimist și dă un sens ideii de a rămâne și a contrui aici o echipă nouă, pentru că România are jucători cu potențial. Dar apoi am spus că îmi voi duce contractul până la sfârșit, restul lucrurilor care se pot întâmpla nu pot fi controlate de mine”.

Tehnicianul german le-a explicat membrilor Comitetului Executiv al FRF ce a făcut și ce își propune să facă în continuare la conducerea primei reprezentative de fotbal a României. „Este important ca membrii Comitetului Executiv să aibă un feedback în ceea ce privește conceptul meu și modul în care decurge reconstrucția echipei naționale. Este nevoie de răbdare în acest proces, deși știu că toată lumea dorește ca acesta să se fi încheiat ieri. Toată lumea ar fi fost mai mulțumită dacă am fi avut 4 puncte în plus în clasament, dar eu cred în continuare în acest proces de reînnoire a echipei naționale. Le-am explicat membrilor cât de clar am putut și ce intenționez să fac în următoarele luni cu echipa națională”, a precizat Daum, căruia în ultima perioadă tot mai mulți oameni de fotbal i-au solicitat plecarea de la reprezentativa României.

România este ieșită practic din cursa calificării, nemaiavând șanse reale nici pentru poziția a doua în grupă. În prezent, tricolorii ocupă după șase etape locul 4 în clasament, la zece puncte în urma liderului Polonia.