Bursa de Valori Bucureşti a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 100.000 de investitori, având în prezent 128.000 de investitori, a anunţat joi preşedintele BVB, Radu Hanga, la evenimentul aniversar prin care sărbătoreşte 140 de ani de la înfiinţare.

Practic aceasta este măsura evoluţiei pe care bursa românescă a văzut-o pe parcursul ultimilor 26 de ani. De asemenea, am mai atins anul acesta pentru prima dată în istoria Bursei, am depăşit pragul de 100.000 de investitori. Suntem la 128.000 de investitori. Lângă aceştia se adaugă, sigur, aproximativ 450.000 de oameni care investesc indirect în bursă prin intermediul fondurilor mutuale şi salut pe colegii din industria de asset management din România, care sunt alături de noi şi ne ajută în construcţia aceasta pe caee o facem şi încă 7 -8 milioane de români care investesc prin intermediul diverselor fonduri de pensii", a declarat Radu Hanga.



El a afirmat că Bursa de Valori Bucureşti a fost înfiinţată în 1882 prin decret regal emis de Regele Carol I. În 1914, înainte de începerea Primului Război Mondial, se tranzacţionau la bursa românească 63 de serii de acţiuni şi 58 de obligaţiuni. În 1938 a fost publicată, de către Simon Gartenberg, preşedintele Asociaţiei Remizierilor Oficiali de Bursă, "Cartea acţionarului, îndreptar bursier". Aceasta este prima carte orientată către educaţia financiară.

"Când mi-au dat colegii informaţia aceasta am avut realizarea că noi discutăm acum foarte mult despre educaţia financiară şi despre importanţa ei, despre faptul că o avem sau nu o avem. Am realizat că educaţia e ceva ce avem şi nu avem, în acelaşi timp. Educaţia în sine nu e ceva, ce să spunem că am atins la un moment dat. E un proces prin care trecem, continuăm să învăţăm, noi şi cei din jurul nostru. Nu cred că vom ajunge la un moment la care să spunem că suntem educaţi. E un proces în care suntem implicaţi de-a lungul întregii noastre vieţi", a spus Radu Hanga.