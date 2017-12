Bursa de Valori Bucureşti, în corzi!

FRANCUL ELVEŢIAN – COŞMAR. În timp ce lumea întreagă tremură la o posibilă reintrare în recesiune, la noi, fracul elveţian a creat o adevărată panică, în special în rândul populaţiei care are credite în această monedă, după ce francul elveţian a depăşit pragul de 4 lei. Banca Naţională a României (BNR) a afişat, ieri, un curs de referinţă de 4,0221 lei pentru un franc elveţian, ceea ce reprezintă un nou maxim istoric, după ce luni ajunsese la un nivel de 3,9173 de lei. Banca Naţională a Elveţiei (SNB) anunţa săptămâna trecută că ţinteşte Libor la trei luni cât mai aproape de zero şi va creşte lichidatea pe piaţă pentru a contracara aprecierea francului elveţian, „care ameninţă dezvoltarea economiei şi stabilitatea preţurilor din Elveţia”. Viceguvernatorul BNR Cristian Popa menţiona recent că banca centrală a fost extrem de vocală în privinţa faptului că împrumutul în franci elveţieni nu este o soluţie bună. Interesant este că înaintea declanşării crizei financiare, din septembrie 2008, francul se tranzacţiona pe piaţa românească în jurul a 2,2 lei/unitate, iar deprecierea în raport cu acea referinţă se ridică la peste 80%.

PANICĂ LA BURSĂ. Suprapus cu aprecierea francului elveţian, autorităţile române au mai primit un motiv de îngrijorare după ce acţiunile cotate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi-au accelerat scăderea, într-o piaţă cu lichiditate crescută şi dominată de panică. Dacă la ora 12:30 indicele general, BET-C, era cu 11,69% sub închiderea de luni, iar indicele SIF-urilor şi al acţiunilor Fondului Proprieatea era în cădere cu 13,66%, în jurul orei 14:45, indicele general, BET-C, era în coborâre cu 4,36%. Revenirea pieţei de la Bucureşti a fost determinată de trecerea pentru scurt timp pe plus a burselor europene, recuperând şi ele scăderile abrupte din prima parte a şedinţei de ieri, datorită interesului ridicat manifestat de unii investitori pentru preţurile reduse ale acţiunilor în urma scăderilor din ultimele zile. Operaţiunile cu cele mai lichide zece acţiuni de la BVB se încheiau la ora 14:45 la preţuri în scădere cu 3%, iar titlurile companiilor din sectorul energetic plasau indicele BET-NG cu 4,9% sub referinţă, după ce au consemnat pierderi de peste 11%. Oscilaţiile de ieri au venit pe un rulaj în creştere, la ora 14:45 tranzacţiile totalizând 113,5 milioane lei (26,7 milioane euro), peste lichiditatea de la finalul sesiunii precedente, de 96,7 milioane lei (22,8 milioane euro). Prima parte a şedinţei a fost dominată de ordine masive de vânzare, presiunea fiind alimentată şi de revenirea pe scădere a burselor mature din Europa, care au deschis ziua în creştere. Investitorii aşteaptă şedinţa de politică monetară a Rezervei Federale a SUA.

ÎNDEMN LA CALM ŞI OPTIMISM Pe fondul acestui haos la burse, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, Stere Farmache, a declarat că efectele scăderii burselor nu trebuie „dramatizate”. „Cred că au fost câteva ieşiri publice pe această temă, privind calmarea pieţelor. Probabil că ele trebuie accentuate şi îndreptate în mod direct asupra investiţiilor pe piaţa de capital din România. Astfel de declaraţii sunt întotdeauna binevenite, mai ales dacă ele reflectă o realitate pe care investitorii o pot înţelege şi pot să reacţioneze în consecinţă”, a declarat Farmache. La rândul său, Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ion Ariton, a declarat, ieri, că România va fi afectată de contextul financiar internaţional. De asemenea, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a afirmat că situaţia în România este la ora actuală mai bună decât în alte ţări europene.

CĂDERE LIBERĂ Comparativ cu celelalte burse europene, Bursa de la Bucureşti are cea mai abruptă scădere din Europa. 7,41% - cu atât s-a prăbuşit bursa luni. Aceasta este cea mai mare prăbuşire din ultimele 15 luni, consemnând a doua zi de corecţii dure, în cazul unor acţiuni chiar cu peste 10%, sub presiunea scăderilor severe de pe pieţele externe, şi a atins minimul din mai 2010. De asemenea, Piaţa din România a avut cea mai severă scădere dintre bursele din regiune.