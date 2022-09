Bursa de Valori Bucuresti si Depozitarul Central lanseaza Platforma Inrolare Investitori

Bursa de Valori Bucuresti (BVB)siDepozitarul Centralcontinua procesul de transformare digitala si impreuna cu partenerii de la Aurachain si eVOTE lanseaza Platforma Inrolare Investitori. Prin intermediul acestei platforme, dupa parcurgerea unui proces de identificare a persoanelor fizice, se deschid conturi de utilizator prin intermediul carora, investitorii pot participa si vota online la Adunarile Generale ale Actionarilor organizate de companiile listate la BVB. Acest nou serviciu digital este dezvoltat de Aurachain, furnizor de servicii de tehnologie care ofera suport companiilor sa digitalizeze procese operationale intr-un timp scurt. In cadrul proiectului, eVOTE pune la dispozitie primul sistem de participare online si fizic la Adunarile Generale ale Actionarilor, implementat in urma cu mai bine de doi ani in Romania si utilizat deja de peste 20 dintre companiile listate la BVB.

Accesul la Platforma online Inrolare Investitori se realizeaza, intr-o prima faza, de pe orice dispozitiv de tip desktop sau laptop conectat la Internet, folosind navigatorul web Google Chrome, prin accesarea link-uluihttps://www.roclear.ro/Inrolare-Investitorisau direct de pe pagina web principala a Depozitarului Centralhttps://www.depozitarulcentral.ro. Deschiderea contului de utilizator se face in urma unui proces de identificare faciala sau pe baza de semnatura digitala, pentru detinatorii de certificate digitale calificate. Solutia tehnica aleasa va permite actionarilor companiilor listate sa beneficieze mult mai usor de servicii ale entitatilor pietei de capital, doar cu un cont de utilizator, printr-un singur punct de contact. Odata ce contul de utilizator a fost creat, investitorii pot utiliza credentialele de acces pentru a participa online si vota electronic la Adunarile Generale ale Actionarilor desfasurate de companiile listate la BVB care utilizeaza Platforma eVOTE si la care actionarii respectivi au detineri.

Parteneriatul dintre BVB, Depozitarul Central si eVOTE va conduce la cresterea eficientei operationale a companiilor listate prin simplificarea procedurilor administrative si a costurilor in ceea ce priveste organizarea de Adunari Generale ale Actionarilor. In acelasi timp, actionarii companiilor care vor utiliza Platforma eVOTE vor putea sa isi exprime voturile mult mai rapid, printr-un simplu click si vor avea posibilitatea sa participe la astfel de adunari de oriunde, atat timp cat sunt conectati la Internet.

Platforma Inrolare Investitori va putea fi utilizata ulterior si in alte scopuri, precum facilitarea unor servicii destinate investitorilor, inclusiv pentru accesarea de la distanta a unor servicii oferite de Depozitarul Central - de exemplu, obtinerea extraselor de cont.

“Episodul pandemic pe care l-am traversat a lansat una dintre cele mai interesante provocari:digitalizarea accelerata, in toate domeniile. Depozitarul Central a investit dintotdeauna masiv si sustinut in automatizare si digitalizare pentru a asigura servicii de o inalta calitate, dar mai ales pentru a furniza solutii in beneficiul si pentru confortul clientilor nostri. Astfel ca lansarea Platformei Inrolare Investitori, cu acces spre serviciul de vot electronic eVOTE, este o etapa fireasca in dezvoltarea, optimizarea si modernizarea serviciilor oferite partenerilor Depozitarului Central. Aceasta platforma va fi perfectionata si completata cu toate facilitatile de care are nevoie un investitor, in functie de oportunitatile pe care le vom identifica. Ne bucuram sa putem oferi, alaturi de Bursa de Valori Bucuresti, acest serviciu atat de important si util pentru toti actorii implicati in piata de capital romaneasca”, a declarat Silvia Buicanescu, Director General al Depozitarului Central.

“Este evident ca nu mai putem vorbi despre piata de capital fara a face referire la digitalizare.Proiectul care devine operational acum, Platforma Inrolare Investitori, dezvoltat cu partenerii de la Aurachain si colegii de la Depozitarul Central reprezinta un pas inainte in simplificarea accesului la piata de capital pentru investitori. Intr-o prima etapa, platforma va digitaliza procesul de participare a investitorilor la Adunarile Generale ale Actionarilor din cadrul companiilor listate la bursa si procesul de votare, realizate prin intermediul eVOTE - sistem online de participare la sedintele adunarilor generale ale actionarilor.Ulterior, beneficiile platformei vor fi extinse la dezvoltarea altor servicii digitale pentru investitori. La nivelul Bursei de Valori Bucuresti am cautat mereu sa identificam solutii tehnologice prin care sa facilitam accesul la piata de capital, atat pentru investitori, cat si pentru emitenti si cu siguranta lansarea acestei platforme vine in sprijinul lor”,a declarat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

“Colaborarea dintre eVOTE si Bursa de Valori prin Depozitarul Central ca prim serviciu de utilitate al Platformei Inrolare Investitori reprezinta un pas semnificativ in directia dezvoltarii pietei de capital din Romania prin digitalizarea serviciilor oferite actionarilor companiilor listate. De azi inainte, actionarii vor avea la dispozitie o metoda simplificata de participare la adunarile generale si vor putea vota mult mai rapid punctele ce definesc viitorul companiilor in care investesc. Prin eVOTE, atat companiile, cat si actionarii acestora au siguranta ca voturile exprimate sunt numarate si calculate corespunzator. Aceasta transformare a modului de participare si vot aduce tehnologia anilor 2022 in procesul unei AGA si creeaza premise temeinice pentru aplicarea transparentei si bunei guvernante corporative specifice companiilor listate la BVB. In cea mai aglomerata perioada a anului pentru companiile listate la BVB, ianuarie-mai 2022, prin intermediul Platformei eVOTE au fost organizate 50 de Adunari Generale ale Actionarilor dintre care 37 au fost cele anuale.Toate evenimentele au fost transmise in direct, fara intarzieri intre mediul online si cel cu prezenta fizica.“,a declarat Mihai Chisu, Director General al Governance Partners, compania care administreaza Platforma eVOTE.