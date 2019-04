Bursa iese din „corzile“ ringului de box OUG 114

Capitalizarea companiilor listate în piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) s-a majorat cu 3,6% în ultima săptămână, totalizând 164,68 miliarde lei, fiind aproape de valoarea consemnată la începutul lui decembrie 2018 (165 miliarde lei), înainte de anunţarea măsurilor fiscal - bugetare privind taxarea activelor bancare şi plafonarea preţului gazelor (OUG 114). Pe de altă parte, valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut în săptămână 1 - 5 aprilie 2019 cu aproape 23%, de la 160,77 milioane lei la 124,57 milioane lei, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul BVB. În această perioadă au fost consemnate 5.879 schimburi cu acţiuni, faţă de 8.480 tranzacţii în săptămâna 25 - 29 martie 2019. Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost marţi, 2 aprilie, când s-au înregistrat 1.261 tranzacţii cu acţiuni în valoare totală de 35,54 milioane lei. Acţiunile Banca Transilvania au fost cele mai tranzacţionate, schimburile cu aceste titluri fiind de 44,84 milioane lei, urmate de BRD - Groupe Societe Generale (20,471 milioane lei), OMV Petrom (11,13 milioane lei), Fondul Proprietatea (10,30 milioane lei) şi Romgaz (8,98 milioane lei). Cele mai importante aprecieri ale cotaţiilor, pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucureşti, le-au consemnat acţiunile Zentiva, cu o creştere de 23,50%, Casa de Bucovina - Club de Munte (plus 11,28%) şi Mecanica Ceahlău (plus 8,53%). Pe de altă parte, cele mai importante deprecieri au fost înregistrate de titlurile Oltchim, care au pierdut 19,06% din valoare, TMK-Artom (minus 7,697%), şi Ropharma (minus 7,4%). În ceea ce priveşte sistemul alternativ de tranzacţionare, în ultima săptămână s-a înregistrat un rulaj de 1,36 milioane lei, în scădere cu 35% faţă de perioada 25 - 29 martie 2019. Numărul total al schimburilor a fost de 409, faţă de 652 cu o săptămână în urmă. Capitalizarea companiilor de pe ATS a coborât la 7,28 miliarde lei. De la începutul acestui an, la BVB au fost realizate 166.597 tranzacţii în valoare totală de 2,99 miliarde lei, media zilnică de tranzacţionare fiind de 45,34 milioane lei.