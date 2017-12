Bursă în Germania pentru o studentă din Constanţa

Învăţământul constănţean continuă să dea „naştere” unor elevi şi studenţi deosebiţi, care strălucesc prin rezultatele obţinute nu doar în ţară, ci şi în străinătate, în ciuda subfinanţării pe care sistemul educativ a suferit-o în ultimii ani. Unul dintre rezultatele excepţionale ale Şcolii constănţene este şi studenta Universităţii „Ovidius” Constanţa Corina Birghilă. Deşi este doar în anul III la Facultatea de Matematică şi Informatică (FMI), specializarea Matematică, Corina a reuşit performanţa de-a realiza o lucrare de cercetare, în colaborare cu lect. univ. dr. Denis Ibadula, din cadrul FMI. „Pe Corina am descoperit-o când era anul I, cu ocazia unuia dintre seminariile ştiinţifice cu studenţii, pe care le organizez. Este o studentă excepţională, iar faptul că în cadrul lucrării de licenţă va prezenta rezultate proprii, originale, spune foarte multe, în condiţiile în care, de obicei, astfel de lucrări se realizează în cadrul lucrării de doctorat”, a spus lect. univ. dr. Denis Ibadula, care a câştigat, anul trecut, premiul Profesorul universitar al anului, oferit de Fundaţia „Dinu Patriciu”, în cadrul Galei Premiilor în Educaţie. Lucrarea intitulată „Design eşalon şi baze groebner”, al cărei coautor este Corina, a fost prezentată şi în cadrul celei de-a doua ediţii a „Workshop for Young Researchers in Mathematics” (Atelier de lucru pentru tinerii cercetători în matematică). Evenimentul, organizat de FMI, a adunat la Constanţa 60 de cercetători matematicieni din ţară şi din străinătate. „În lucrarea realizată nu am încercat să descopăr lucruri foarte mari. Am folosit matematica pentru a înţelege mai bine fenomenele din statistică”, a spus, modestă, Corina.

ZECE PE LINIE ÎN FACULTATE Tânăra a absolvit Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa şi, în cei trei ani de facultate, a luat numai note de zece. „Matematica este un domeniu în care am lucrat de mică şi care mi-a plăcut foarte mult. Anul trecut, am avut ocazia de-a participa la o şcoală de vară la Leuven, în Belgia, iar, după ce m-am întors de acolo, profesorul meu, lect. univ. dr. Denis Ibadula, m-a întrebat dacă vreau să continui în acest domeniu. Cum răspunsul meu a fost afirmativ, m-a îndrumat către cel mai bun centru de algebră comutativă, care se află în Germania”, povesteşte Corina. Ea a aplicat pentru masterat şi nu mică i-a fost surpriza când a fost anunţată că a fost acceptată. Potrivit lect. univ. dr. Ibadula, din cele 169 de aplicaţii trimise, Corina a intrat a doua la programul de masterat oferit de centrul german, câştigând una din cele patru burse puse la dispoziţia candidaţilor. „Sper ca pe timpul masteratului să pot lucra în colaborare cu profesorii de acolo, aşa cum s-a întâmplat şi la Universitatea „Ovidius”. De asemenea, îmi doresc ca după finalizarea masteratului să obţin o bursă pentru doctorat”, a mai spus Corina. Ea a adăugat că va păstra legătura cu România, dar nu ştie dacă se va mai întoarce în ţară după finalizarea studiilor în Germania.