Grupul de lucru din cadrul Asociaţiei Litoral - Delta Dunării s-a întîlnit, joi, pentru a pune la punct detaliile privind organizarea „Tîrgului de Turism - Bursa Litoral 2009”, care va avea loc în zilele de 18 şi 19 septembrie. Potrivit afirmaţiilor preşedintelui Asociaţiei Litoral şi a Asociaţiilor Naţionale a Agenţiilor de Turism, Corina Martin, la întîlniri au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Primăriei Eforie şi Nicolae Bucovală, care a reprezentat Patronatul Mamaia şi Patronatul Costineşti. Corina Martin a spus că, după două ore de discuţii, s-a stabilit ca ediţia din acest an a Bursei de Turism din Constanţa să aducă mai multe noutăţi. Prima noutate constă în faptul că Bursa de Turism se va desfăşura în Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia şi nu în holurile hotelurilor, ca pînă acum. De asemenea, tot la această ediţie, tîrgul se va adresa şi operatorilor de turism din zona Deltei Dunării. O altă noutate a \"Tîrgului de Turism - Bursa Litoral 2009\" constă în faptul că va fi organizat un Concurs Internaţional de Gastronomie, cu participare din 20 de ţări, concurs în care premiul cel mare va fi de 3.000 euro. Corina Martin a declarat că, ţinînd cont de criza financiară actuală, s-a luat decizia ca reprezentanţii agenţiilor de turism din ţară să beneficeze de cazare gratuită pe litoral, care va fi suportată de către hotelieri. Corina Martin a mai spus că le va pregăti participanţilor la bursă cîteva surprize, printre care se numără o excursie în Delta Dunării şi două cine festive. La ediţia din acest an a bursei vor fi prezente şi societăţi de agrement care activează pe litoral, dar şi emitenţi de tichete de vacanţă. În plus, şi-a anunţat prezenţa la Bursa de Turism şi Ministerul Turismului, care va avea un stand de prezentare. \"Comitetul de organizare a \"Tîrgului de Turism - Bursa Litoral 2009\" pregăteşte o ediţie cu totul specială, în care oferta de turism de pe litoral şi din Delta Dunării va fi diversificată\", a spus Corina Martin.