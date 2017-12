Bursa Litoral pentru hotelieri

Hotelierii de la malul mării se pregătesc pentru un nou sezon estival. Astfel, în perioada 8-9 septembrie va avea loc târgul de turism „Bursa Litoral - Delta Dunării”, organizat de Asociaţia Litoral - Delta Dunării. „Este vorba despre evenimentul anual de contractare a bazei hoteliere, care marchează încheierea sezonului estival 2011. În cadrul manifestării, hotelierii se întâlnesc cu reprezentanţii agenţiilor de turism pentru a-şi prezenta oferta pentru anul următor”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc pe 8 septembrie, în staţiunea Eforie Nord. Pentru prima dată de la organizarea târgului, reprezentanţii tour-operatorilor vor beneficia de o excursie de o zi în Delta Dunării, organizată în parteneriat cu Patronatul Delta Dunării. Manifestarea, care se va desfăşura pe 9 septembrie, are ca scop familiarizarea reprezentanţilor agenţiilor de turism din România cu circuitul de o zi din Deltă, în vederea unei mai bune promovări în rândul turiştilor. „Noi oferim, de trei ani, o excursie de o zi în Delta Dunării turiştilor care vin pe litoralul românesc. Este cea mai bine vândută excursie”, a declarat Corina Martin. Pentru ediţia din acest an a „Bursei Litoral – Delta Dunării”, şi-au anunţat deja prezenţa 300 de tour-operatori din ţară. „În cadrul manifestării vom acorda, ca în fiecare an, premiile Asociaţiei Litoral pentru colaboratorii noştri”, a explicat Corina Martin. Pe 7 septembrie, la Constanţa, se va reuni Comisia de turism intern din cadrul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, pentru a trage concluziile sezonului estival 2010.

LITORALUL, LA CAPACITATE MAXIMĂ Potrivit hotelierilor, în acest sfârşit de săptămână, ultimul weekend din vară, pe litoralul românesc vor veni peste 150.000 de turişti. August a fost o lună extrem de profitabilă pentru hotelierii de la ţărmul românesc al Mării Negre, numărul cererilor din partea turiştilor fiind mai mare decât anul trecut.