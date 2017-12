Bursa locurilor pentru cerşit

Ca indicator de bază al creşterii nivelului de trai, în România, sunt la mare căutare locurile pentru cerşit! De curând, printre potenţialii doritori de vaduri cât mai bune se numără şi un cunoscut actor de teatru. Înaintea locului de veci, locul pentru cerşit reprezintă ultima speranţă a românului. Cererea este foarte mare, iar structura adecvată unei astfel de îndeletniciri a întrecut toate aşteptările. Boschetarii şi locatarii canalizărilor au devenit figuri perimate în “peisajul cerşetoresc” din România. Mafia de specialitate a fost alungată peste hotare, ca să-i sâcâie pe occidentali. De când cu noua stare a naţiunii, pe care Guvernul Boc încearcă să o rezolve cu cureaua lată, tot mai mulţi medici şi specialişti din diverse domenii de activitate, în care se cere o înaltă pregătire profesională, se gândesc la cerşit, ca ultimă variantă în ce priveşte afirmarea lor plenară. În curând, aici, vom găsi întreaga elită a culturii româneşti! În acest context, cerşitul s-ar putea transforma într-un semnificativ act cultural sau artistic, în ramură a ştiinţei şi cercetării etc. Sportul, prin exponenţii săi care au murit într-o sărăcie lucie, a fost integrat deja în structurile cerşitului autohton, ceea ce reprezintă o mare performanţă în materie de degradare umană. România este prima ţară în care cerşitul a făcut paşi uriaşi în privinţa emancipării sale în societate. În curând, fără o recomandare pe măsura noilor noastre exigenţe, nimeni nu va mai putea ieşi la cerşit de capul lui! Pentru a respecta justa valoare a reprezentanţilor de frunte, fiind vorba de un val de cetăţeni cu o pregătire superioară, se impune organizarea unei burse a locurilor pentru cerşit. Într-un fel, e musai să facem ordine şi în acest sector. În mai puţin de cinci ani, populaţia activă a făcut un salt educativ vizibil şi onest de la un slogan prezidenţial la altul. Paradoxal, nu numai dialectic, ci şi real, s-a trecut direct de la “Să trăiţi bine!” la “Să cerşiţi bine!”. Departe de mine intenţia de a politiza acest subiect, dar este vizibil faptul că portocaliul prezent a înlocuit cu brio roz-bombonul trecut. Ca slogan de sine stătător, “Să trăiţi bine!” este susţinut de noua formulare, “Să cerşiţi bine!”. Cu alte cuvinte, doar cine cerşeşte “are şanse să trăieşte”! Cunoaşteţi stilul. Cert este că, în materie de cerşit, trebuie să ne aşteptăm la o competiţie reală, la o dispută aprigă între reprezentanţii unor domenii de excepţie. La prima vedere, actorii par a fi oarecum avantajaţi de profilul meseriei lor. Ca şi preşedintele Băsescu, ştiu să plângă la comandă, jucând, în funcţie de specificul vadului, diverse dramolete. Din punct de vedere artistic şi emoţional, inginerii sunt oarecum dezavantajaţi. Cei mai mulţi dintre ei, după cum singuri mărturisesc, nu au recitat o poezie în viaţa lor! Trimiţând intelectualitatea la mână întinsă, Guvernul a reuşit, diminuând drastic salariile şi pensiile, să transforme fundamental cerşitul la români. Dacă bursa locurilor pentru cerşit este un obiectiv greu de realizat, s-ar putea trece la interviuri şi preselecţii pentru zonele populate cu bogătani promovaţi de actuala putere. Dacă o ţinem aşa, cerşitul are toate şansele să ia amploare sub sloganul “Daţi un leu pentru decanul meu”!