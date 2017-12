Bursa rămâne cu un picior în groapă

Brokerii se aşteaptă ca acţiunile companiilor care vor distribui dividende să crească, în prima parte a anului, însă privesc cu rezervă evoluţia ulterioară a bursei autohtone, având în vedere că exit-ul multor investitori şi scăderea rulajelor zilnice au decuplat piaţa locală de la trendul extern de revigorare. „Cu certitudine, 2012 nu a fost un an bun pentru piaţa românească de capital. Au fost multe incertitudini şi evoluţii surprinzătoare în mediul politic, care au afectat negativ mediul investiţional şi au indus stres suplimentar şi lipsă de viziune. Cel mai afectat a fost volumul zilnic al tranzacţiilor, care a atins cote de avarie, în vară. Asta a determinat ieşirea din piaţă a unor mari case de brokeraj. Pentru 2013 nu se întrevăd îmbunătăţiri majore”, spune brokerul IFB Finwest, Mihai Chişu. Investitorii au tranzacţionat în total acţiuni de 7,4 miliarde lei, cu 25% sub nivelul din 2011; totuşi, rulajul bursei a fost, în multe zile. de 10 - 15 milioane lei, lichiditatea fiind salvată de deal-urile cu acţiuni Fondul Proprietatea şi Petrom. „Probabil că piaţa ar fi rezistat mai bine dacă termenele de listare a unor companii de stat ar fi fost respectate”, mai spune Chişu, făcând referire la angajamentul statului de a lista Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica şi Tarom. Un plus pentru Bursa de Valori din Bucureşti rămâne prima ofertă de obligaţiuni corporative din ultimii şapte ani, prin care GDF Suez Energy România a atras 250 milioane lei. În opinia brokerilor, evoluţia bursei va fi influenţată de evoluţia cursului leu/euro şi de modul în care România va refinanţa datoria externă către FMI.