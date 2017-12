Burse pentru studenţi care se implică activ în viaţa socială sau politică

Fundaţia Konrad Adenauer a anunţat lansarea ediţiei din acest an a programului de burse de studiu “Sur-Place”, care se adresează studenţilor de la ciclul licenţă care se implică activ în viaţa socială sau politică, anunţă reprezentanţii fundaţiei. Programul urmăreşte identificarea persoanelor talentate, sponsorizarea acestora şi pregătirea lor în vederea asumării de responsabilităţi în domeniul politic şi economic, în ştiinţe şi în mass-media, în cadrul organizaţiilor culturale şi civice. Candidaţii trebuie să demonstreze că sunt interesaţi de viaţa politică şi sunt activ implicaţi în comunitate, precum şi faptul că sunt receptivi la valorile creştin-democrate. Totodată, ei trebuie să aibă dorinţa de a influenţa pozitiv viitorul politic, economic, educaţional şi social al României. De asemenea, candidaţilor li se cer rezultate academice deosebite şi să cunoască cel puţin o limbă străină, cunoştinţele de limba germană fiind un avantaj. În plus, candidaţii trebuie să aibă ca scop profesional angajarea în domeniul public sau activităţi ale vieţii publice (media, partide, asociaţii, universităţi etc.). Cei interesaţi trebuie să depună la sediul Fundaţiei, până pe 26 octombrie, un dosar care să conţină formularul de aplicare completat, un curriculum vitae detaliat (model european), o scrisoare de intenţie, două scrisori de recomandare, copia situaţiei şcolare din semestrele sau anii de studiu încheiaţi şi copia diplomei de bacalaureat. Candidaţii vor primi răspunsul în scris în luna noiembrie, iar cei selectaţi după proba de dosar vor fi invitaţi la un interviu. Tinerii talentaţi care vor fi selectaţi vor fi sprijiniţi de programul de burse de studiu acordate de către Fundaţia Konrad Adenauer atât financiar, cât şi prin atragerea lor în diverse programe şi activităţi ale organizaţiei.