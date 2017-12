Bursele, un ajutor atât pentru elevi, cât şi pentru părinţi

CAMPANIE Angajaţii CJC au continuat ieri să viziteze liceele din municipiul Constanţa pentru a le oferi celor mai buni dintre elevi bursele pregătite de CJC prin „Programul de burse pentru elevii din mediul rural“. Mai exact, vorbim despre deja vestitul program de stimulare a învăţământului din mediul rural constănţean în care sunt incluşi şi elevii care au plecat de la ţară către liceele din municipiul şi judeţul Constanţa. De la începutul acestei săptămâni şi până astăzi inclusiv au fost premiaţi 515 elevi din liceele din Constanţa care provin din mediul rural. Unul dintre bursieri este Ecaterina Popescu, elevă în clasa a XI-a a Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu“ Constanţa, care pentru rezultatele bune a primit o bursă de 100 de lei. Viitor cadru didactic, Ecaterina a venit din comuna Aliman şi este cazată în internatul liceului. Ca orice tânăr adolescent, pe lângă banii pe care îi trimit părinţii pentru internat şi hrană, mai are nevoie şi de bani de buzunar, care sunt destul de puţini după cum spune chiar ea. Nici nu e foarte greu de înţeles de ce. Nu provine dintr-o familie înstărită. Mai exact, lunar are la dispoziţie doar 50 de lei de buzunar. „Cu 50 de lei trebuie să mă descurc în fiecare lună. Mă bucur că este apreciat faptul că învăţ bine şi primesc nişte bănuţi în plus. Mă voi strădui să mă menţin şi poate chiar să obţin rezultate mai bune pentru că, pe lângă banii pe care îi primim pentru rezultatele bune, e plăcut să fii apreciat atât de părinţi, cât şi de profesori“, a declarat Ecaterina. O poveste similară are şi prietena Ecaterinei, Ioana Mrumă din Horia, în acelaşi timp contracandidată în lupta pentru premiul I.