Burt Reynolds, externat după un bypass coronarian

Veteranul actor Burt Reynolds a trecut prin încercarea vieţii lui. A fost supus unei operaţii de inimă, un cvintuplu bypass, săptămâna trecută, iar în prezent se află acasă, unde este monitorizat 24 de ore din 24. Vestea a fost dată chiar de reprezentantul actorului, Erik Kritzer: ”Burt Reynolds a fost externat dintr-un spital din Florida, unde a suferit o operaţie bypass. Ţine să mulţumească tuturor pentru urările de bine şi susţine că acum are un motor grozav şi că se simte bine. Doctorii cred într-o recuperare rapidă”. Actorul, în vârstă de 74 de ani, nu a fost dus de urgenţă la spital pentru operaţie, aşa că se bănuieşte că a plănuit această intervenţie de ceva timp. Starul unor filme ca ”The Longest Yard / Cea mai lungă pasă” din 1974, ”Smokey and the Bandit / Smokey şi Bandit” din 1977, ”Deliverance” şi, mai recent, ”Boogy Nights / Jurnalul unei vedete de film porno” din 1997 a declarat după operaţie că are acum ”un motor excelent, cu nişte ţevi noi-nouţe” şi că se simte foarte bine.

În 2009, Burt Reynolds a petrecut o perioadă într-o clinică specială, pentru a-şi trata dependenţa de analgezicele care i-au fost prescrise după o operaţie la spate. Renumitul actor american a mărturisit că a fost dependent, în trecut, de somniferul Halcion, pe care l-a folosit în anii \'80, după ce şi-a rupt maxilarul în urma unui accident. Burt Reynolds a primit Globul de Aur pentru rolul regelui industriei porno, Jack Horner, din ”Boogy Nights / Jurnalul unei vedete de film porno”.