Bush apără programul închisorilor CIA şi respinge acuzaţiile de tortură

Preşedintele SUA a apărat, vineri, programul închisorilor secrete ale CIA din străinătate, folosite pentru interogarea unor suspecţi de terorism, declarînd în acelaşi timp că SUA nu folosesc tortura. Bush a afirmat că programul, care a stîrnit critici în toată lumea, este destinat… să protejeze mai bine americanii. Declaraţiile lui Bush intervin după ce “New York Times” a publicat un articol în care surse oficiale din administraţie afirmă că programul închisorilor CIA, a cărui existenţă a fost recunoscută oficial anul trecut, continuă să fie activ. Bush a recunoscut existenţa acestor închisori controversate în străinătate, dar a afirmat că toţi deţinuţii care se aflau în ele au fost transferaţi la Guantanamo.

Potrivit “New York Times”, CIA are din nou prizonieri în închisori secrete din străinătate, iar Departamentul Justiţiei a aprobat în secret, în 2005, tehnicile dure de interogare folosite de CIA, în perioada în care era condus de Alberto Gonzales. Programul secret de detenţie şi transferuri extraordionare, dezvăluit de “Washington Post” la sfîrşitul lui 2005 şi a cărui existenţă a fost recunoscută de Bush în septembrie 2006, a provocat indignare pe plan internaţional, administraţia fiind acuzată că a admis în secret torturarea persoanelor suspectate de terorism, în timpul interogatoriilor. Bush a declarat la acea dată că toţi cei 14 suspecţi importanţi deţinuţi în cadrul programului au fost transferaţi la Guantanamo, dar Departamentul Apărării a anunţat în aprilie că a luat în custodie un presupus responsabil al-Qaida care înainte petrecuse luni de zile în mîinile CIA. Potrivit unui oficial american, “la sfîrşitul lui 2006, Abd al-Hadi al-Iraqi, responsabil al-Qaida care organizase şi condusese atacuri împotriva forţelor americane, a fost capturat şi trecut în custodia CIA”. Bărbatul, despre care Departamentul Apărării a spus că se numeşte de fapt Nashwan Abd al-Razzaq Abd al-Baqi, a fost transferat la Guantanamo la începutul acestui an. Un lider al-Qaida a declarat în mai că al-Baqi a fost arestat în Turcia şi predat americanilor. Întrebat dacă CIA are în arest pe cineva în prezent, purtătorul de cuvînt al agenţiei a spus că nu poate face niciun comentariu.

Cotidianul “New York Times” susţine că memoriul secret din 2005 al Departamentului Justiţiei este total diferit de un document publicat în decembrie 2004, care declara că tortura este absolut interzisă. Memoriul din 2005 autoriza, pentru prima dată, explicit, tactici dureroase din punct de vedere fizic şi psihic, printre care simularea înecului, expunerea la temperaturi extrem de scăzute şi lovirea capului. Purtătorul de cuvînt al Departamentului Justiţiei a spus că avizul din 2004 rămîne în vigoare din punct de vedere executiv, dar a refuzat să facă alte comentarii despre avize legale ce nu sînt publice.