Businessul românesc dă cu plus în 2015

Executivii de top din România se declară optimişti privind evoluţia din acest an a afacerilor pe care le conduc, majoritatea respondenţilor unui studiu realizat de Ernst & Young (EY) anticipând creşteri ale rulajului şi profitului. Mai exact, 90% dintre liderii de business din România sunt încrezători în creşterea afacerilor lor în acest an, în timp ce doar 6% se aşteaptă la scăderea cifrei de afaceri, iar 4% la o stagnare. Dintre cei care mizează pe creştere, 48% prognozează o evoluţie semnificativ pozitivă în 2015, respectiv o creştere de peste 10%. Estimările privind creşterea profitului sunt, de asemenea, pozitive, doar 13% dintre companii aşteptându-se la o stagnare sau la o scădere a profitabilităţii în 2015. „Trendul pozitiv va fi susținut în mare măsură prin investiţii, având în vedere că 76% dintre respondenţi afirmă că vor creşte sumele alocate proiectelor, în acest an. Ele se vor concentra în zona de lansări de noi produse şi servicii, cea de marketing şi vânzări şi în extinderea în noi pieţe de desfacere“, potrivit EY.