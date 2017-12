Businessul românesc, „neconectat” la Internet

DEPARTE DE FORTUNE 500 Întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să-şi eficientizeze costurile şi să crească performanţa afacerii şi randamentul angajaţilor, altfel nu vor fi competitive şi nu vor putea face faţă situaţiei economice actuale, a declarat ieri şeful companiei de soluţii informatice Ymens, Bogdan Balaci, în cadrul conferinţei „Mediafax talks about SMEs”. „Doar 11% din IMM au investit în soluţii IT, 35% nu folosesc internetul pentru comunicare, 84% nu au un site online propriu şi numai 4% fac tranzacţii online. Cifrele trebuie îmbunătăţite dramatic pentru îmbunătăţirea performanţei afacerilor”, a spus Balaci. El a mai arătat că doar 33% dintre managerii români cunosc ce înseamnă „platformă cloud” (soluţii IT online), în vreme ce 80% dintre companiile din topul Fortune 500 utilizează astfel de soluţii online de arhivare a documentelor, evidenţă a facturilor şi gestionare a task-urilor, pontajelor şi sistemelor de videoconferinţă. La rândul său, directorul de vânzări al Garanti Leasing, Oana Stoenescu, a apreciat că o investiţie în IT sporeşte valoarea firmei şi aduce venituri suplimentare, fără a supradimensiona businessul şi a-şi diminua capacitatea de autosusţinere.

O PAGINĂ DE FACEBOOK PENTRU FIECARE FIRMĂ! Fără doar şi poate, noul val de oameni de afaceri din prezent este format din „netreprenori”, care se concentrează pe mediul online. „Pentru orice afacere însă, folosirea internetului este importantă. Poţi ajunge extrem de simplu la consultanţi, la parteneri de afaceri, poţi testa o idee. Orice firmă ar trebui să aibă măcar o pagină de Facebook. Poţi încerca uşor piaţa - prezinţi o idee, un produs şi vezi câtă lume dă Like”, comenta recent antreprenorul Marius Ghenea, unul dintre pionierii businessului online din România. În opinia sa, şi rapiditatea face diferenţa între succes şi eşec: „Trebuie să ieşi cât mai repede în piaţă. Asta e o problemă mare în România - proiectele germinează prea mult. Luaţi exemplul Apple - au scos primii o tabletă, deşi avea o grămadă de mici probleme. Ele se rezolvă însă în timp”. Important este deci să fii primul, să mergi cu valul.