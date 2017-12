Bușoi a tatonat terenul la Constanța. Liberalii de aici merg pe mâna lui Orban?

09:32:00 / 12 Iunie 2017

E NEVOIE SI DE PUTINA DIPLOMATIE

Atentie la declaratia dlui Hutuca . A cerut sefului de la judet ce motiune sa semneze . Raspunsul a fost clar : motiunea Orban . Daca asta se cheama democratie de partid , democratie liberala , atunci sa nu ne mai miram ca PNL este in curs de lichidare . Nici vorba de parerea membrilor de partid , de o atitudine demna rezultata dintr-o analiza temeinica a situatiei . Ordinul sefului e lege . Chiar si in partid este nevoie de un minim de diplomatie . Ce se va intampla daca in urma rezultatelor pe plan national va castica Busoi ? Desigur, acesta nu se va razbuna intr-o forma sau alta pe liberalii constanteni , dar nici nu-i va simpatiza excesiv , Busoi fiind un om manierat . Avem dovada ca politicianistii nostri nu stiu sa faca politica nici in propria lor ograda . Raspunsul sefului de la judet putea fi ceva de genul : am prezentat motiunile in adunarile generale de partid si in urma discutiilor am ajuns la concluzia sa lasam la latitudinea delegatilor cu cine sa voteze . Asta numai in situatia ca delegatii vor reprezenta toate opiniile , ceea ce ne-am mira .