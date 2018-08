Bust al lui Vintilă I.C. Brătianu, dezgropat, clasat şi pus în valoare! Staţi liniştiţi, nu la Constanţa

Dacă s-ar fi întâmplat asta la Constanţa, bustul ar fi rămas mult şi bine în pământ, căci s-ar fi găsit nişte funcţionari care să inveteze nişte legi ca să nu-şi facă treaba şi să arunce pisica, peste gard, la vecinu’, oricare ar fi acesta.

Nu însă şi în Vrancea, unde Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a clasat ca bun cultural cu semnificație artistică în patrimoniul cultural național mobil, categoria juridică ”Fond” bustul aparținând fostului prim-ministru interbelic Vintilă I. C. Brătianu, descoperit în luna iulie 2017 în comuna Cotești, Vrancea.

„Prin introducerea sculpturii Vintilă I. C. Brătianu în patrimoniul național mobil se încheie procedura de clasare declanșată de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în luna august 2017, când specialiștii instituției noastre, împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, au procedat la verificarea unei sculpturi tip bust descoperită cu ocazia unor săpături pentru rețeaua de utilități în curtea Școlii Primare din Cotești-Odobasca, sculptură despre care existau suspiciuni că îl reprezintă pe liberalul Vintilă I. C. Brătianu, fost ministru al finanțelor și fost prim-ministru. Totodată, din cercetarea preliminară a reieșit că sculptura a fost realizată din bronz patinat de către sculptorul Oscar Han în anul 1931. Precizăm că sculptorul Oscar Han este și autorul Statuii Victoriei de la Tișița, monument înscris în Lista Monumentelor Istorice, cod VN-III-m-A-06586. Constatările inițiale au fost confirmate de către expertul în bunuri cu semnificație artistică Florența Enache, care a apreciat „autenticitatea lucrării și, chiar mai mult, valoarea sa de capodoperă în sculptura românească”, menționând că bustul descoperit la Cotești este „unicul exemplar creat și turnat de sculptorul Oscar Han”. Proprietarul bustului ”Vintilă I. C. Brătianu”, UAT Cotești și-a arătat intenția de a restaura bunul cultural clasat, în vederea punerii în valoare a operei și a semnificației istorice a acestuia. Din 2013, la propunerea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea au fost clasate un număr de 12 bunuri culturale”, se arată într-un comunicat al Direcţiei Judeţene de Cultură Vâlcea.