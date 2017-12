Busta Rhymes concertează în România

După super-concertul susţinut la Mamaia, pe 1 Mai, unul dintre cei mai cunoscuţi rapperi americani ai momentului, Busta Rhymes, va reveni în România, pe 8 şi 9 decembrie, pentru a concerta în cluburile Bamboo din Bucureşti şi Braşov. Preţul biletelor la show-urile celebrului rapper este de 100 lei şi include Fusion Food Bar.

Pe numele său adevărat Trevor Smith Jr., s-a născut în East Flatbush, Brooklyn, pe 20 mai 1972. Rapper de succes, recompensat cu premiul Grammy, multiplu câştigător al Discului de Platină, compozitor, Busta este şi actor. Primul său album solo, intitulat \"The Coming\", a fost lansat în 1996 şi a devenit în scurt timp un nou reper al stilului hip-hop. În 1998, Busta a înregistrat albumul \"E.L.E. (Extinction Level Event): The Final World Front\". Single-ul \"Gimme Some More\" a urcat până pe locul 5 în topul UK Single Charts. În aprilie 1999, cu piesa \"What\'s It Gonna Be?!\", interpretată în duet cu Janet Jackson, rapperul a câştigat şi mai multă notorietate pe plan internaţional. Cel de-al patrulea album al său, \"Anarchy\", a fost realizat în 2000, rapperul obţinând încă un Disc de Platină. Pentru acest album a colaborat cu artişti precum Lenny Kravitz, DMX şi Jay-Z. În anul 2001 a apărut albumul \"Genesis\", pentru care a colaborat cu Mary J. Blige, P. Diddy, Kelis şi Pharrell. A urmat \"It Ain\'t Safe No More\", în 2002, iar în 2006 - \"The Big Bang\". Kelis, Nas, Timbaland, Missy Elliott, Stevie Wonder şi Dr. Dre sunt doar câteva dintre numele ce apar pe acest album. \"Back on My B.S.\", cel de-al optulea album al artistului, a fost lansat pe 19 mai 2009.

Busta Rhymes are, însă, şi o consistentă carieră cinematografică, cu roluri în filme precum \"Shaft\" (2000), \"În căutarea lui Forrester/ Finding Forrester\" (2000), \"Onoare pătată/ Narc\" (2002), \"Halloween: Noaptea groazei/ Halloween: Resurrection (Halloween 8)\" (2002), \"Full Clip/ Full Clip/Blood Money\" (2004) şi \"Order of Redemption\" (2008).