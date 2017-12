Busta Rhymes, dat în judecată pentru agresiune şi comportament violent

Busta Rhymes a fost dat în judecată de către un bărbat care pretinde că rapper-ul şi alte persoane din anturajul său l-au bătut după ce a scuipat pe una dintre maşinile lor. În procesul deschis luni, la Curtea Supremă de Justiţie din Manhattan, Roberto LeBron, de 20 de ani, a susţinut că a fost lovit de mai multe ori în zona capului, după o întîlnire cu Busta Rhymes şi cele nouă gărzi de corp ale sale, în august 2006.

Starul hip-hop în vîrstă de 35 de ani, pe numele său adevărat Trevor Smith, urmează să fie judecat şi pentru atac asupra unui fan, după un concert ce a avut loc la 12 august 2006 la festivalul de muzică organizat la Randalls Island. Pentru moment nu este clar dacă Roberto LeBron este chiar fanul ce a căzut victimă lui Busta Rhymes şi gărzilor sale de corp după acel concert. Busta Rhymes mai este cercetat în această perioadă pentru conducere sub influenţa alcoolului, conducere fără permis şi lovirea unui fost angajat.

Dintre hiturile starului fac parte melodiile “Put Your Hands Where My Eyes Could See”, “Dangerous” sau “Touch It”. El şi-a încercat şi valenţele actoriceşti în filme precum “Shaft” sau “Finding Forrester”.