Bustul din bronz al Elenei Roizen, inaugurat la Ovidiu

Nume ilustru în galeria marilor interpreţi de folclor, Elena Roizen s-a stins din viaţă anul trecut, pe data de 25 septembrie, la vîrsta de numai 62 de ani, din cauza unei boli necruţătoare. La un an de la dispariţia doamnei folclorului dobrogean, sîmbătă, la ora 11.00, în faţa Centrului Cultural Ovidiu, a fost dezvelită o statuie din bronz, reprezentînd bustul Elenei Roizen. La ceremonie au participat Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea Culturii Tradiţionale Constanţa, Petre Paul Nicolescu, scriitorul Iulian Talianu – membru al Uniunii Scriitorilor, Filiala Dobrogea, profesorul Marcel Roizen, soţul doamnei muzicii populare dobrogene, dar şi oficialitaţi locale.

În prezenţa unui public numeros, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat un ceremonial religios, iar autorităţile locale şi soţul Elenei Roizen au ţinut discursuri în amintirea artistei. De asemenea, Petre Paul Nicolescu şi Iulian Talianu au lansat volumul „Cîntecul unei amintiri”, primul din colecţia „Valori Dobrogene”, o carte cu şi despre Elena Roizen. „În urma Elenei Roizen au rămas o sută de cîntece şi valuri de aplauze. Ea şi-a clădit un nume în muzica populară românească, sprijinindu-se pe talentul ei, ea rămîne doamna cîntecului dobrogean. Elena Roizen a fost o adevărată artistă şi a rămas între primii, dacă nu cumva este chiar prima interpretă de muzică populară din Dobrogea, care a preţuit mult cîntecele acestor meleaguri, punînd în fiecare melodie ceva din harul ei, care a fost, întotdeauna, un dar pentru public”, a precizat Iulian Talianu în prefaţa volumului „Cîntecul unei amintiri”. La rîndul său, profesorul Marcel Roizen a spus cu emoţie în glas: „Proiectul statuii a demarat în urmă cu un an, la iniţiativa Primăriei Ovidiu şi cu ajutorul Centrului Judeţean pentru Conservarea Culturii Tradiţionale Constanţa. S-au implicat în acest proiect Petre Paul Nicolescu, directorul Muzeului de Artă, Doina Păuleanu şi sculptorul Mircea Enache, care a şi realizat bustul. Mircea Enache nu a cunoscut-o personal pe Elena, dar eu am stat destul de mult în atelier, alături de dînsul şi am asistat la naşterea unei statui, am adus fotografii din arhiva personală, iar orice sugestie de-a mea a fost primită cu mare căldură. Statuia care a fost inaugurată a reuşit să sugereze, puţin stilizat, chipul şi expresia Elenei. Subliniez faptul că Elena s-a condus după un principiu: nu pot trăi fără cîntec, este ca aerul, îl respiri ca să nu mori”.

Marea artistă şi-a cîştigat preţuirea prin timbrul vocal inconfundabil şi printr-o frumuseţe plină de graţie. Îndrăgita interpretă şi-a început cariera artistică în anul 1965, cînd a debutat la Radiodifuziunea Română. A fost, pe rînd, angajată a ansamblurilor artistice „Brîuleţul” din Constanţa şi „Nunta Zamfirei” din Eforie. A înregistrat peste 100 de piese pe discuri, casete, CD-uri.