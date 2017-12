Trecut în nefiinţă pe 15 ianuarie 2008, dr. Corneliu Dida a fost comemorat vineri de autorităţile locale prin dezvelirea bustului său, confecţionat din bronz şi amplasat la intrarea în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa (SCJU). Corneliu Dida s-a născut la 26 mai 1942, într-o familie de intelectuali din Constanţa. În 1969 a absolvit Facultatea de Medicină Generală din Bucureşti, iar opt ani mai tîziu a devenit medic specialist diabetolog. Din 1996 era medic primar. A fost membru al Alianţei pentru România - Constanţa, iar din noiembrie 2000 s-a alăturat echipei PSD Constanţa. În calitate de membru PSD a fost ales, în 2004, consilier local municipal la Constanţa, iar din toamna lui 2004 a devenit deputat al PSD Constanţa. Deputatul PSD Corneliu Dida a fost unul dintre cei mai respectaţi politicieni ai Constanţei, având o activitate politică ireproşabilă. Este considerat unul dintre cei mai prolifici deputaţi, având 12 iniţiative legislative şi numeroase luări de cuvânt în şedinţele din plenul Camerei Deputaţilor, în legislatura 2004-2008. La aproape 2 ani de la trecerea în nefiinţă a doctorului Dida, autorităţile locale au dezvelit bustul “domnului doctor” la intrarea în curtea SCJU, bustul fiind realizat de Nicolae Mira, membru al uniunii Artiştilor Plastici - Constanţa. Ceremonia de dezvelire a sculpturii a fost oficiată de primarul Radu Mazăre şi de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. Mazăre a declarat că puţini sunt oamenii, atât în Constanţa, cât şi în România, care să aibă valoarea doctorului Dida. “Doctorul a fost un om bogat spiritual. A fost un om de mare valoare. Pe mine m-a învăţat foarte multe lucruri despre viaţă şi despre lume. A fost un om de mare înţelepciune. Îl voi avea mereu în minte şi în suflet”, a spus Mazăre. Preşedintele CJC a afirmat că doctorul Dida şi-a adus contribuţia ca parlamentar la multe din proiectele dedicate judeţului Constanţa. “Este foarte greu să vorbeşti la inaugurarea bustului deputatului, doctorului, scriitorului şi omului de cultură Corneliu Dida. El şi deputaţii Alexandru Mazăre şi Eduard Martin au iniţat împreună cu mine şi cu primarul Radu Mazăre, în 2004, proiectul de reabilitare a Spitalului Judeţean. Astăzi, simbolic, suntem aici ca să dezvelim bustul dr. Corneliu Dida şi să-i promitem că vom duce mai departe lupta pe care am început-o împreună în interesul tuturor”, a declarat Constantinescu. Prezent la manifestare, senatorul constănţean Alexandru Mazăre a declarat că anii petrecuţi lângă doctorul Dida l-au ajutat în cariera politică. “Am avut privilegiul să fiu lângă doctorul Dida din 1994, când am început să colaborez cu el, pentru început, la televiziune. Apoi am făcut împreună paşi spre politică. Am intrat în Parlament împreună. Tot timpul am avut în doctorul Dida un model, care şi-a pus amprenta atât asupra mea, cât şi a celorlalţi din echipa noastră. Era un om care avea pentru toate un răspuns, un om extraordinar de pregătit, un intelectual de marcă. În ceea ce priveşte activitatea de parlamentar, doctorul Dida a fost foarte dedicat oraşului şi judeţului Constanţa”, a declarat Alexandru Mazăre.