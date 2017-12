Busuiocul, plantă cu multiple avantaje pentru sănătate

Busuiocul se numără printre cele mai apreciate plante aromatice, care prezintă și multe avantaje pentru sănătate. Site-ul passionsante.be trece în revistă câteva dintre ele. Planta este cunoscută pentru efectele sale antispastice, îndeosebi asupra aparatului digestiv. Este recomandată femeilor însărcinate și care alăptează, pentru proprietățile sale galactogene (care stimulează secreția de lapte). Bogat în vitaminele A și C, în calciu și fosfor, busuiocul are o acțiune antioxidantă ce contribuie la încetinirea îmbătrânirii celulare. Uscat, el furnizează și vitamina K, esențială în procesul de coagulare a sângelui. Este cunoscut și ca antiinflamator, antibacterian și antiseptic. Aplicat pe piele, poate alunga țânțarii. În plus, îi calmează pe cei neliniștiți, stresați sau care suferă de insomnii.

La fel ca alte plante aromatice - coriandrul, de exemplu, busuiocul nu trebuie fiert multă vreme fiindcă se înnegrește și devine amar. Ca să își păstreze cât mai bine savoarea, este recomandabil să fie consumat crud sau să fie adăugat în mâncare chiar la sfârșitul preparării termice.