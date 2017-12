Butelie cu… explozie întîrziată

Locatarii unui imobil de locuinţe protejate, din localitatea constănţeană Murfatlar, au trăit clipe de groază după ce o butelie a fost cuprinsă de flăcări. „Eram în curtea din spate şi am auzit lumea cum ţipă că a luat foc casa. Am venit repede în faţă şi am văzut cum din camera de lîngă a mea ieşea un fum gros. Am alergat după apă, am reuşit să aruncăm cîteva găleţi, însă, după doar cîteva minute, butelia a explodat. Din fericire, nu era nimeni în apropiere atunci“, a declarat Tudor Niţescu, în vîrstă de 50 de ani. La faţa locului au ajuns imediat mai multe echipaje de pompieri care au reuşit, în scurt timp, să lichideze incendiul şi să evite extinderea flăcărilor şi la celelalte camere de pe palier. Plutonierul Călin Vasile, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ Constanţa, a declarat că, cel mai probabil, incendiul a izbucnit chiar de la butelia care a explodat, din cauza montării improprii a acesteia. Astfel, se pare că în momentul în care proprietarul, Ilie Lazăr, a aprins aragazul, acesta a fost cuprins de flăcări. Din fericire, în urma acestui incident, nu a fost rănită nicio persoană. În schimb, pagubele materiale sînt considerabile. Cercetările în acest caz sînt continuate de poliţiştii din localitate pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii incendiului şi valoarea pagubelor.