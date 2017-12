Magistraţii Tribunalului Bucureşti arată în motivarea arestării a 39 persoane în dosarul evaziunii cu zahăr de zeci de milioane de euro că Octavian Grecu, zis \"Butoane\", lider al lumii interlope din Giurgiu, ar fi finanţat activitatea infracţională a lui Sorin Adrian Găzdac, ginerele senatorului Cezar Măgureanu, pentru a spăla banii obţinuţi din cămătărie, proxenetism şi taxe de protecţie, conform Mediafax. Judecătorii spun că, \"Butoane\" îl împrumuta pe Găzdac tot cu camătă, ginerele senatorului având nevoie de sume importante pentru a cumpăra zahăr pe circuitul evazionist care a prejudiciat statul cu peste 40 de milioane de euro pe an. “Inculpatul G.O. – zis „----” (“Butoane” – n.r.), lider al lumii interlope din G., care îi asigura lui G.S.A. o mare parte din resursele financiar necesare achiziţionării de zahăr din B., prin furnizarea de bani cu camătă, dat fiind faptul că livrarea din B. se face cu plata în avans, pentru ca ulterior G.S.A. să-i restituie aceste sume de bani, împreună cu camăta aferentă\", se arată în motivarea deciziei Tribunalului Bucureşti. Potrivit aceluiaşi document, partea de grupare condusă de \"Butoane\" acorda sprijin şi finanţare grupării coordonate şi conduse de Sorin Găzdac în mod direct şi indirect. “În vederea spălării banilor obţinuţi din cămătărie, proxenetism şi taxe de protecţie, G.O. a finanţat activitatea infracţională derulată de G.S.A., prin oferirea de bani cu camătă, atât în mod direct, cât şi indirect, prin intermediul societăţilor comerciale controlate de oamenii săi de încredere, precum şi prin oferirea unor bunuri imobile pentru a fi puse ca garanţii la diferite bănci care au creditat societăţile comerciale controlate de G.S.A.”, se mai arată în motivare. Agenţia Mediafax relata, în octombrie 2011, că Octavian Grecu, cunoscut sub numele de Butoane, apare ca girant într-un contract de împrumut între firma ginerelui senatorului de Giurgiu Cezar Măgureanu şi o instituţie bancară, în acelaşi contract fiind girant şi fiica parlamentarului, cu toate bunurile pe care le deţine în proprietate.

REŢEAUA Alături de Găzdac şi \"Butoane\" au mai fost arestate în aceeaşi cauză alte 37 persoane printre care omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly şi Daniel Niţu, director la firma acestuia, Nicuşor Drăgan, director general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Dan Stroe, director de achiziţii în cadrul ANAF. Potrivit procurorilor, în perioada 2010 - 2012, gruparea infracţională a produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 40 de milioane de euro anual, prin crearea unui circuit evazionist complex. Anchetatorii spun că membrii reţelei s-ar fi axat pe tranzacţiile comerciale cu zahăr, iar afacerile ar fi gravitat în jurul mai multor firme, protejate de directori din ANAF şi de comisari ai Gărzii Financiare din Giurgiu.