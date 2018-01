Butonul nuclear al lui Trump, „mai mare“ decât cel al lui Kim Jong-Un?!

Donald Trump a reușit, în stilu-i caracteristic, să-l ironizeze din nou pe omologul său nord-coreean, afirmând că are un buton nuclear "mai mare şi mai puternic" decât Kim Jong-Un, după cum relatează France Presse. Pe rețeaua de socializare Twitter, președintele american nu are nicio reținere în a-și scrie impresiile vizavi de șefiul statului nord-coreean. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat că 'butonul nuclear este pe biroul său în permanenţă', informaţi-l că eu am de asemenea un buton nuclear şi acesta este mult mai mare şi mai puternic decât al lui. Şi el funcţionează", a scris pe Twitter preşedintele american. Kim Jong-Un se servise de discursul adresat naţiunii de Anul Nou pentru a repeta că ţara sa este un stat nuclear deplin, avertizând că el are în permanenţă la îndemână "butonul atomic". Conducătorul nord-coreean a făcut în paralel o deschidere în direcţia Coreei de Sud, explicând că Phenianul ar putea participa la Jocurile Olimpice de Iarnă în această ţară. Washingtonul a respins marţi perspectiva negocierilor între Coreea de Nord şi Coreea de Sud, ca fiind o simplă "cârpeală", avertizând că SUA nu vor accepta niciodată o Coree de Nord dotată cu arma nucleară. SUA nu "vor lua în serios nicio întrevedere dacă ea nu se referă la interzicerea tuturor armelor nucleare în Coreea de Nord", indicase ambasadoarea americană la ONU, Nikki Haley, înaintea ultimelor mesaje pe Twitter ale lui Donald Trump.