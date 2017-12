Butterflies In My Stomach, live la Vama Veche

Trupa Butterflies In My Stomach va aduce la Vama Veche, luna viitoare, acordurile de nu-jazz, trip-hop, funk sau acid jazz. Recitalul live al formaţiei va avea loc la terasa Papa la Şoni, pe data de 14 august.

Butterflies In My Stomach este un proiect născut în primăvara anului 2005, care s-a bucurat de un real succes după lansarea albumului de acid jazz, intitulat „Pastel Acid”. Trupa a fost prezentată de BBC România ca fiind una dintre puţinele formaţii care promovează genul acid jazz în ţara noastră, iar în 2006, Butterflies In My Stomach a fost selectată, în urma unui concurs iniţiat de prestigioasa revistă „Billboard” şi casa de discuri Sony, printre cele mai bune trei trupe noi din… lume.

Genul muzical abordat de Butterflies In My Stomach însumează elemente de funk, soul, nu-jazz, trip-hop şi chill. În prezent, trupa lucrează la albumul de debut.