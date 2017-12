Buturuga mică, eliminată previzibil: Serbia - România 3:0

Într-o sală neaşteptat de goală (sârbii au taxat probabil “ruşinea” ca ţara gazdă să fie învinsă suspect de Germania şi să joace play-off, în loc să dispute direct sferturi de finală, doar pentru a evita Italia în semifinale. O variantă luată în calcul de antrenorul Serbiei, Zoran Terzic, care nu se temea de o eventuală întâlnire cu Rusia şi cu atât mai puţin cu Turcia, învingătoare ieri, 3:0 cu Rusia, în sferturi, după ce a bătut şi Italia, în grupă, cu 3:2!), România (Neaga - Ţurlea, Nucu, Nneka, Nemţanu, Corjeuţanu şi Manu - libero) a început neaşteptat de bine jocul cu o favorită a turneului final - 4:1, 8:7. Sârboaicele conduse de Brakocevic şi Nikolic au echilibrat apoi jocul (11:11) dar româncele s-au desprins iar (14:11, 16:13), cu Ţurlea în mare formă. A urmat apoi finalul “clasic” de set pentru noi (în toate meciurile pierdute până acum!) şi prima răsturnare de scor (16:18) cu Cazacu, Miclea şi Nemţanu în teren, încercând imposibilul, însă 1-0 (19:25) Serbia. Setul doi s-a arătat la fel de disputat la debut (7:8), dar Ogjenovic a făcut diferenţa, oferind mingi ideale pentru atacurile sârbeşti, iar legenda Brakocevic servind, blocând şi atacând formidabil, în faţa unei echipe româneşti în degringoladă - 10:16 şi 15:25, fără comentarii. Setul trei a copiat acelaşi tipar al amăgirii, cu Nedelcu în teren, Ţurlea şi Nucu făcând puncte (8:5), pentru ca apoi Malagurski să iasă senzaţional la rampă şi totuşi România să rămână provizoriu în avantaj - 16:13! Povestirea cu final... aşteptat a fost însă aceeaşi: 16:16, 18:18 şi... 20:25 pentru Brakocevic & Co. Game over.

Antrenorul României, sârbul Darko Zakoc, nu a considerat nici un succes, dar nici un insucces participarea României la Turneul Final al Campionatului European, dar a acuzat faptul că nu a avut la timp toate jucătoarele la lot: „A fost un meci greu împotriva ţării mele, dar am fost profesionist pentru echipa României şi am pregătit-o cât am putut de bine. Am făcut tot ce am putut, dar regret că nu am învins Cehia la Zrenjanin.” La rândul său, antrenorul Serbiei, Zoran Terzic, fost antrenor al defunctei Metal Galaţi şi cunoscător al voleiului românesc, l-a felicitat pe Zakoc pentru nivelul la care a adus echipa României pentru acest meci şi a deplâns absenţa masivă a spectatorilor.

Naţionala României se va întoarce în ţară în cursul zilei de astăzi.

Din Belgrad, Serbia

Sorin-Lucian IONESCU (Neptun TV)