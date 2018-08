Buzărnescu ratează US Open

Ocupanta locului 20 în clasamentul WTA, Mihaela Buzărnescu, a anunţat, într-un mesaj postat pe reţelele de socializare, faptul cu accidentarea suferită în partida cu Elina Svitolina, de la Montreal, o împiedică să participe la ultimul turneu de Grand Slam al anului din acest an, US Open. Buzărnescu a spus că nu are vreun os rupt, însă are un ligament rupt, iar alte două sunt întinse. După entorsa din finalul meciului cu Svitolina, Buzărnescu speră să-şi revină pentru a reintra în circuit în luna septembrie, la turneele programate în Asia. Mihaela Buzărnescu le-a mulţumit tuturor pentru suţinere.