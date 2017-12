Buzdugan era să moară după ce a fost la Arsenie Boca

Realizatorul de farse la radio Daniel Buzdugan a trecut, la începutul acestui an, printr-o întâmplare care i-ar fi schimbat percepţia despre viaţă şi l-a făcut să creadă mai mult în divinitate, după cum el însuși mărturisește. Totul s-a petrecut la data de 7 ianuarie, chiar în ziua de Sf. Ion. Buzdugan a scris, ieri, pe pagina lui de Facebook că a alunecat în baie și a căzut cu capul pe gresie după ce s-a întors de la mormântul lui Arsenie Boca. El spune că i s-a făcut rău, s-a rugat și și-a revenit. Numeroși internauți au fost de acord cu faptul că întâmplarea este „un semn divin”, dar au fost și voci care l-au acuzat de faptul că se leagă de orice aspect pentru a fi în atenția publicului.

Daniel Buzdugan a povestit cu lux de amănunte în postarea sa cum s-a convins de faptul că o forță divină îi poartă de grijă. „Întâmplarea a avut loc la câteva ore după ce am fost la Arsenie Boca. Era o zi geroasă, -25 de grade. Fiind foarte frig, la Mănăstirea Prislop nu era prea multă lume. Drumul mi s-a părut de basm. M-am închinat, m-am plimbat și apoi m-am întors la superbul conac de lângă Deva, unde eram cazat. Seara am ieșit să alerg. Am alergat vreo 14 km, pe o vreme cumplită, și eram foarte fericit că am rezistat. Nimic nu prevestea nenorocirea prin care era să trec...”, și-a început Buzdugan povestirea. La ora 1.00 noaptea s-a dus să facă un duș și atunci s-a întâmplat minunea cerească. „N-am apucat să intru în cadă pentru că am alunecat pe gresia care era udă. Am căzut din picioare la pământ într-o fracțiune de secundă. În cădere m-am izbit cu capul de cadă și apoi de gresie. Am amețit și am început să văd negru în fața ochilor, am realizat că ăsta poate fi finalul... Simțeam cum mă lasă puterile. Mă luase frica. Frica de moarte și pt. că nu eram pregătit pt. ce va urma. Am început să mă rog încontinuu: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul, robul tău Daniel, și Sfinte Părinte Arsenie Boca roagă-te pentru mine... până mi-am revenit cât de cât. Nu-mi venea să cred ce mi se întâmplase și mai ales cât de rapid a fost totul, fulgerător! După un timp, am realizat că mâna dreaptă parcă nu mai exista. Îmi sărise din umăr și nu mai puteam s-o bag înapoi, n-o mai puteam mișca. Eram speriat să nu fac gangrenă și să se ajungă la amputare... Apoi au venit cei de la 112, iar la Spit. Jud. din Deva mi-au băgat mâna în umărul care era făcut praf. Am ajuns la București unde a urmat o operație de 5 ore, cu cui de titan, ca să fie treaba bună”, mai scrie el. În urma acestei experiențe s-ar fi smerit. „M-am întors la Dumnezeu, am fost mai aproape de El, m-am regăsit, mergând aproape în fiecare seară la biserică, la Patriarhie sau la Mănăstirea Radu Vodă. A fost o perioadă în care am fost foarte optimist și asta m-a ajutat mult să trec foarte ușor peste acest necaz! Dacă nu nădăjduiam în Dumnezeu aș fi fost deprimat, dezamăgit de viață, nervos, frustrat ș.a.m.d. Credința în Dumnezeu ne dă liniște sufletească în orice împrejurime ne-am afla! Da, da, chiar în orice împrejurare! Suferințele prin care trecem, inevitabil, se întâmplă cu un rost. Mi-am dat seama că nu întâmplător am pățit chestia asta la câteva ore de la prima mea vizită la mormântul părintelui Arsenie Boca”, susține Buzdugan.

