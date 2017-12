Site-ul american de ştiri şi divertisment BuzzFeed a atras o investiţie de 50 de milioane de dolari, fapt care va permite dezvoltarea acestei platforme, a cărei valoare este estimată la aproximativ 850 de milioane de dolari. De asemenea, ca urmare a acestei investiţii, Chris Dixon, unul din partenerii fondului de investiţii, va face parte din consiliul de administraţie. Detaliile acestei operaţiuni nu au fost făcute publice, însă, potrivit publicaţiei „The New York Times”, acest aport de capital creşte valoarea BuzzFeed. Chris Dixon a mai spus că BuzzFeed va deveni un serviciu de informaţii mai serioase. „Suntem în prezent în centrul unei schimbări tehnologice majore, în care, din ce în ce mai mult, ştirile şi divertismentul sunt distribuite pe reţelele sociale şi consumate pe dispozitive mobile”, a mai afirmat acesta, într-o postare pe blogul său, fiind de părere că BuzzFeed va tranzita această perioadă şi se va transforma într-o companie de media proeminentă. Totodată, Chris Dixon a spus că BuzzFeed are o redacţie formată din 200 de persoane, care acoperă domenii variate, precum politică, sport, economic şi divertisment.

BuzzFeed este unul dintre cele mai cunoscute site-uri de ştiri cu tematică socială şi de divertisment la nivel internaţional. Lansat în 2006, în SUA, de Jonah Peretti, site-ul BuzzFeed este deţinut de compania BuzzFeed Inc. BuzzFeed, care difuzează atât informaţii insolite, liste cu animale, imagini, cât şi ştiri serioase, are aproximativ 150 de milioane de utilizatori pe lună şi este o companie profitabilă, care va avea în acest an o cifră de afaceri de peste o sută de milioane de dolari. De la lansarea sa, în 2006, BuzzFeed a atras investiţii totale de aproape 100 de milioane de dolari.